Белый дом подтвердил намерение Байдена переизбираться в 2024 году

В августе агентство Bloomberg со ссылкой на помощников и советников Байдена сообщило, что он объявит о планах избираться на второй срок после выборов в конгресс. Ожидается, что Байден сообщит о своих планах «через несколько месяцев» после промежуточных выборов в конгресс, которые пройдут в ноябре. «Президент сказал, что планирует снова баллотироваться. Люди должны верить ему на слово», — сказала тогда старший советник президента Анита Данн.