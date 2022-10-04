Белый дом подтвердил намерение Байдена переизбираться в 2024 году
Президент США Джо Байден намерен переизбираться в 2024 г., заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Трансляция брифинга велась на Youtube.
«Я просто повторю, что много раз говорил президент, что я много раз говорила: президент намерен баллотироваться», — подчеркнула Жан-Пьер.
В августе агентство Bloomberg со ссылкой на помощников и советников Байдена сообщило, что он объявит о планах избираться на второй срок после выборов в конгресс. Ожидается, что Байден сообщит о своих планах «через несколько месяцев» после промежуточных выборов в конгресс, которые пройдут в ноябре. «Президент сказал, что планирует снова баллотироваться. Люди должны верить ему на слово», — сказала тогда старший советник президента Анита Данн.
Байден победил Дональда Трампа на президентских выборах 2020 г. В свою очередь, Трамп отказался признавать поражение и неоднократно заявлял, что выборы были сфальсифицированы, и что он намерен участвовать в следующей президентской гонке. В июле он сообщил, что уже принял решение по поводу участия в президентских выборах 2024 г. Впрочем, раскрывать его экс-президент не стал.
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