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Политика

Белый дом подтвердил намерение Байдена переизбираться в 2024 году

Ведомости

Президент США Джо Байден намерен переизбираться в 2024 г., заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Трансляция брифинга велась на Youtube.

«Я просто повторю, что много раз говорил президент, что я много раз говорила: президент намерен баллотироваться», — подчеркнула Жан-Пьер.

В августе агентство Bloomberg со ссылкой на помощников и советников Байдена сообщило, что он объявит о планах избираться на второй срок после выборов в конгресс. Ожидается, что Байден сообщит о своих планах «через несколько месяцев» после промежуточных выборов в конгресс, которые пройдут в ноябре. «Президент сказал, что планирует снова баллотироваться. Люди должны верить ему на слово», — сказала тогда старший советник президента Анита Данн.

Байден победил Дональда Трампа на президентских выборах 2020 г. В свою очередь, Трамп отказался признавать поражение и неоднократно заявлял, что выборы были сфальсифицированы, и что он намерен участвовать в следующей президентской гонке. В июле он сообщил, что уже принял решение по поводу участия в президентских выборах 2024 г. Впрочем, раскрывать его экс-президент не стал.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных