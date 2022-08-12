Bloomberg: Байден объявит о планах избираться на второй срок после выборов в конгресс
Президент США Джо Байден собирается объявить о намерении баллотироваться на второй срок после промежуточных выборов в конгресс. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на помощников и советников главы государства.
Ожидается, что Байден сообщит о своих планах «через несколько месяцев» после промежуточных выборов в конгресс, которые пройдут в ноябре. «Президент сказал, что планирует снова баллотироваться. Люди должны верить ему на слово», — сказала старший советник президента Анита Данн.
Агентство пишет, что Байден настроен решительно, несмотря на опросы, которые показывают, что большинство демократов предпочли бы другого кандидата. Однако собеседники Bloomberg утверждают, что Байден «воодушевлен недавними успехами в законодательной, экономической и внешней политике» и собирается вновь одержать верх над экс-президентом США Дональдом Трампом.
Трое демократов в конгрессе недавно предложили Байдену уступить место более молодому преемнику, в то время как еще несколько демонстративно отказались поддержать его переизбрание. Согласно данным FiveThirtyEight (сервис анализа опросов общественного мнения), рейтинг одобрения Байдена составляет около 40%.
Седрик Ричмонд, бывший советник Байдена, который перешел в Национальный комитет демократической партии, называет опасения демократов «раздражающими и отвлекающими». По его словам, Байден является «лучшим кандидатом».
Джо Байден обыграл Дональда Трампа на президентских выборах 2020 г. В свою очередь Трамп отказался признавать поражение и неоднократно заявлял, что намерен участвовать в следующей президентской гонке. В июле он сообщил, что уже принял решение по поводу участия в президентских выборах 2024 г. Впрочем, раскрывать его экс-президент не стал.
В августе в имении Трампа Мар-а-Лаго (Флорида) прошли обыски. Экс-президент связал их с попыткой помешать ему баллотироваться. По его словам, демократы «отчаянно не хотят видеть его в президентской гонке в 2024 году».
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