Bloomberg: Байден объявит о планах избираться на второй срок после выборов в конгресс

Джо Байден обыграл Дональда Трампа на президентских выборах 2020 г. В свою очередь Трамп отказался признавать поражение и неоднократно заявлял, что намерен участвовать в следующей президентской гонке. В июле он сообщил, что уже принял решение по поводу участия в президентских выборах 2024 г. Впрочем, раскрывать его экс-президент не стал.