По словам представителя Кремля, для завершения конфликта «достаточно соответствующих указаний» Киеву из Вашингтона. «Конечно, не за день, не за два, но ключ от киевского режима во многом в руках у Вашингтона», – продолжил Песков. Однако, как отметил пресс-секретарь, Байден не собирается этого делать. Песков заявил, что нынешний американский президент выбирает «дальнейшее накачивание» Украины оружием.