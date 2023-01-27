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Политика

В Кремле поддержали мнение Трампа о возможности завершить конфликт на Украине

Ведомости

Президент США Джо Байден при желании мог бы быстро закончить конфликт на Украине, дав указания Киеву, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, «ключ от киевского режима во многом в руках у Вашингтона».

Ранее экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что смог бы договориться о завершении боевых действий на Украине за сутки, если бы стоял во главе страны.

«Наверно, теоретически господин Трамп не далек от правды. Президент США действительно, захоти он положить конец этому конфликту, может сделать это очень быстро, использовав, скажем так, свою возможность фактически просто давать указания киевскому режиму», – сказал Песков, комментируя слова Трампа.

По словам представителя Кремля, для завершения конфликта «достаточно соответствующих указаний» Киеву из Вашингтона. «Конечно, не за день, не за два, но ключ от киевского режима во многом в руках у Вашингтона», – продолжил Песков. Однако, как отметил пресс-секретарь, Байден не собирается этого делать. Песков заявил, что нынешний американский президент выбирает «дальнейшее накачивание» Украины оружием.

Ранее Трамп неоднократно критиковал действия администрации нынешнего президента США Джо Байдена. В частности, в октябре 2022 г. он заявил, что риторика американского правительства «вынудила» президента РФ Владимира Путина начать спецоперацию. Трамп отмечал, что конфликта на Украине не произошло бы, если бы во главе США стоял он. Тогда же политик призвал незамедлительно начать мирные переговоры.

Ранее по теме: Кремль: Зеленский перестал быть возможным собеседником для Путина

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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