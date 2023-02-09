Meta восстановила аккаунты Трампа в Facebook и Instagram

Трамп лишился доступа к аккаунтам после того, как выразил поддержку в своих постах причастным к захвату Капитолия 6 января 2021 г. Первоначально блокировка носила бессрочный характер, однако наблюдательный совет раскритиковал это решение и блокировка была введена на два года. В корпорации считают, что сейчас «риск общественной безопасности» из-за публикаций Трампа намного меньше, чем зимой 2021 г., поэтому блокировка будет снята.