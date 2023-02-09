Meta восстановила аккаунты Трампа в Facebook и Instagram
Американская компания Meta (запрещена в России и признана экстремистской организацией) восстановила доступ экс-президента США Дональда Трампа к страницам в Facebook и Instagram, рассказал агентству Reuters представитель компании Энди Стоун.
Meta в январе заявила, что отменит отстранение Трампа «в ближайшие недели» и введет повышенные санкции в виде отстранения на срок от одного месяца до двух лет, если бывший президент снова нарушит политику компании в отношении публикуемого контента.
Трамп лишился доступа к аккаунтам после того, как выразил поддержку в своих постах причастным к захвату Капитолия 6 января 2021 г. Первоначально блокировка носила бессрочный характер, однако наблюдательный совет раскритиковал это решение и блокировка была введена на два года. В корпорации считают, что сейчас «риск общественной безопасности» из-за публикаций Трампа намного меньше, чем зимой 2021 г., поэтому блокировка будет снята.
В ноябре 2022 г. был восстановлен также аккаунт Трампа в Twitter. До блокировки в январе 2021 г. на политика были подписаны 88 млн пользователей. Как пояснил экс-президент США, он останется на платформе Truth Social — приложения, разработанного его стартапом Trump Media & Technology Group. Эта соцсеть, как пишет агентство со ссылкой на Трампа, привлекает больше пользователей, чем Twitter, и работает «феноменально хорошо».