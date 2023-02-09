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Meta восстановила аккаунты Трампа в Facebook и Instagram

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Американская компания Meta (запрещена в России и признана экстремистской организацией) восстановила доступ экс-президента США Дональда Трампа к страницам в Facebook и Instagram, рассказал агентству Reuters представитель компании Энди Стоун.

Meta в январе заявила, что отменит отстранение Трампа «в ближайшие недели» и введет повышенные санкции в виде отстранения на срок от одного месяца до двух лет, если бывший президент снова нарушит политику компании в отношении публикуемого контента.

Трамп лишился доступа к аккаунтам после того, как выразил поддержку в своих постах причастным к захвату Капитолия 6 января 2021 г. Первоначально блокировка носила бессрочный характер, однако наблюдательный совет раскритиковал это решение и блокировка была введена на два года. В корпорации считают, что сейчас «риск общественной безопасности» из-за публикаций Трампа намного меньше, чем зимой 2021 г., поэтому блокировка будет снята.

В ноябре 2022 г. был восстановлен также аккаунт Трампа в Twitter. До блокировки в январе 2021 г. на политика были подписаны 88 млн пользователей. Как пояснил экс-президент США, он останется на платформе Truth Social — приложения, разработанного его стартапом Trump Media & Technology Group. Эта соцсеть, как пишет агентство со ссылкой на Трампа, привлекает больше пользователей, чем Twitter, и работает «феноменально хорошо».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных