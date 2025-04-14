Как продвигаются переговоры по Украине

Как продвигаются переговоры по УкраинеОжидается их продолжение на разных уровнях
Контакты России с командой президента США Дональда Трампа, в том числе через его спецпредставителя Стива Уиткоффа, хорошо продвигаются, но ожидать от них быстрых результатов не стоит, заявил 13 апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью ВГТРК. «На самом деле все [в диалоге России и США] движется очень хорошо. Дело в том, что реанимировать отношения практически с нуля – это дело очень сложное. <...> Весь путь состоит из маленьких шажков», – сказал Песков.
Пресс-секретарь отметил, что сейчас идут контакты по линии спецслужб, МИДа, а также через спецпредставителей лидеров. «И наш представитель [Кирилл] Дмитриев, и американский представитель Уиткофф обмениваются такими челночными визитами. <...> Президенты выслушивают эти сообщения, которые таким образом передаются <...> Но, безусловно, ждать каких-то сиюминутных результатов невозможно», – добавил Песков.
Переговоры Путина с Уиткоффом в Санкт-Петербурге продлились 11 апреля более четырех часов. Песков назвал их шагом к личной встрече глав государств. В переговорах также участвовали Дмитриев и помощник Путина по внешней политике Юрий Ушаков.
При этом Трамп в ночь на 13 апреля на борту президентского самолета двусмысленно прокомментировал ход переговоров. «Я думаю, что украинско-российские переговоры могут идти нормально, и вы узнаете об этом довольно скоро. Наступает момент, когда нужно либо действовать, либо заткнуться. Посмотрим, что из этого выйдет, но я думаю, что все идет хорошо», – сказал он. Накануне визита Уиткоффа он писал в своей соцсети Truth Social, что «Россия должна начать действовать».
Разговор между Россией и США идет содержательно, считает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. При этом, отмечает он, ранее отношения между сторонами «были разорваны в клочья». Лукьянов подчеркивает, что пока Россия и США не договорились о заключении каких-либо соглашений, но сам по себе приезд «наиболее доверенного лица Трампа» говорит о том, что диалог все же идет.
Отношения между Россией и США до недавнего времени были на нуле, соглашается научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Лев Сокольщик. Конкретно Уиткофф, замечает Сокольщик, достаточно конструктивно настроен в отношении России и готов и далее продвигать компромиссы и давить на Украину, чтобы обеспечить мирное урегулирование конфликта. Тем не менее он – только один из голосов в окружении американского президента, в котором могут присутствовать более «ястребиные» настроения.
На этом фоне телеканал CNN Türk сообщил со ссылкой на источники в министерстве национальной обороны Турции, что 15–16 апреля в Анкаре на базе командования военно-морских сил якобы состоится встреча с участием представителей России и Украины по вопросам безопасности в Черном море. Позже газета Hürriyet подтвердила информацию, ссылаясь уже на заявление ведомства, но без конкретного упоминания участников встречи. На ней, в частности, может обсуждаться «военно-морской аспект военного планирования для поддержания мира».
Один из членов российской переговорной группы, Григорий Карасин, который обсуждал тему безопасности в Черном море с американцами в конце марта в Эр-Рияде, сказал «Ведомостям», что ему «ничего не известно» о подобном мероприятии. «Ведомости» направили запрос Пескову. Именно при посредничестве Турции, а также ООН в Стамбуле в июле 2022 г. была заключена зерновая сделка, действие которой продержалось один год. А накануне министр иностранных дел Турции Хакан Фидан подтверждал, что его страна готова организовать переговоры по урегулированию конфликта на Украине.