Как продвигаются переговоры по Украине

Один из членов российской переговорной группы, Григорий Карасин, который обсуждал тему безопасности в Черном море с американцами в конце марта в Эр-Рияде, сказал «Ведомостям», что ему «ничего не известно» о подобном мероприятии. «Ведомости» направили запрос Пескову. Именно при посредничестве Турции, а также ООН в Стамбуле в июле 2022 г. была заключена зерновая сделка, действие которой продержалось один год. А накануне министр иностранных дел Турции Хакан Фидан подтверждал, что его страна готова организовать переговоры по урегулированию конфликта на Украине.