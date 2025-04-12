Россия передает США данные о нарушении Украиной моратория на удары
Москва направляет Вашингтону данные о нарушении Украиной месячного моратория на удары по энергообъектам. Об этом сообщил директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук в комментарии «РИА Новости».
«Данные передаются в Вашингтон как соавтору инициативы, столицы других стран и международные структуры как еще одно подтверждение недоговороспособности киевского режима», – сказал он.
По утверждению Полищука, украинская сторона предприняла попытки атаковать российские объекты энергетики «более 60 раз».
С предложением о 30-дневной остановке атак на объекты энергетики выступил президент США Дональд Трамп. Российский лидер Владимир Путин согласился с инициативой и дал соответствующую команду военным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 9 апреля заявила, что Украина ежедневно наносит удары по энергообъектам в нарушение моратория.
Полищук предположил, что Киев продолжает атаковать российские объекты энергетики или из-за отсутствия приказа прекратить эти удары, или из-за его невыполнения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что соглашение о прекращении огня по энергетической инфраструктуре между Россией и Украиной действует с 18 марта и исполняется Вооруженными силами РФ.