Россия передает США данные о нарушении Украиной моратория на удары

Полищук предположил, что Киев продолжает атаковать российские объекты энергетики или из-за отсутствия приказа прекратить эти удары, или из-за его невыполнения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что соглашение о прекращении огня по энергетической инфраструктуре между Россией и Украиной действует с 18 марта и исполняется Вооруженными силами РФ.