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Россия передает США данные о нарушении Украиной моратория на удары

Ведомости

Москва направляет Вашингтону данные о нарушении Украиной месячного моратория на удары по энергообъектам. Об этом сообщил директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук в комментарии «РИА Новости».

«Данные передаются в Вашингтон как соавтору инициативы, столицы других стран и международные структуры как еще одно подтверждение недоговороспособности киевского режима», – сказал он.

По утверждению Полищука, украинская сторона предприняла попытки атаковать российские объекты энергетики «более 60 раз».

С предложением о 30-дневной остановке атак на объекты энергетики выступил президент США Дональд Трамп. Российский лидер Владимир Путин согласился с инициативой и дал соответствующую команду военным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 9 апреля заявила, что Украина ежедневно наносит удары по энергообъектам в нарушение моратория.

Полищук предположил, что Киев продолжает атаковать российские объекты энергетики или из-за отсутствия приказа прекратить эти удары, или из-за его невыполнения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что соглашение о прекращении огня по энергетической инфраструктуре между Россией и Украиной действует с 18 марта и исполняется Вооруженными силами РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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