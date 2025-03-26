Песков: мораторий на удары по энергетике действует и исполняется ВС РФ
Соглашение о прекращении огня по энергетической инфраструктуре между Россией и Украиной действует с 18 марта и исполняется вооруженными силами (ВС) РФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Песков отметил, что временный мораторий действует с момента достижения договоренности между российским лидером Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом в ходе телефонного разговора 18 марта.
После переговоров России и США в саудовском Эр-Рияде 24 марта Кремль опубликовал заявление по итогам встречи. Оно содержит в себе пять пунктов, среди которых указано, что стороны согласились разработать меры по реализации договоренностей Путина и Трампа, которые были достигнуты в ходе телефонного разговора лидеров стран 18 марта.
Речь идет о запрете ударов по объектам энергетической инфраструктуры России и Украины на 30 дней с возможностью продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон.
Вооруженные силы России прекратили нанесение ударов по украинской энергетике, но, как сообщили в Минобороны РФ 24 марта, украинская сторона продолжает проведение подобных атак.