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Песков: мораторий на удары по энергетике действует и исполняется ВС РФ

Ведомости

Соглашение о прекращении огня по энергетической инфраструктуре между Россией и Украиной действует с 18 марта и исполняется вооруженными силами (ВС) РФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Песков отметил, что временный мораторий действует с момента достижения договоренности между российским лидером Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом в ходе телефонного разговора 18 марта.

После переговоров России и США в саудовском Эр-Рияде 24 марта Кремль опубликовал заявление по итогам встречи. Оно содержит в себе пять пунктов, среди которых указано, что стороны согласились разработать меры по реализации договоренностей Путина и Трампа, которые были достигнуты в ходе телефонного разговора лидеров стран 18 марта.

Речь идет о запрете ударов по объектам энергетической инфраструктуры России и Украины на 30 дней с возможностью продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон.

Вооруженные силы России прекратили нанесение ударов по украинской энергетике, но, как сообщили в Минобороны РФ 24 марта, украинская сторона продолжает проведение подобных атак.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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