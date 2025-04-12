МИД: Киев мог не отдать приказ прекратить удары по российским энергообъектам

18 марта состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Во время беседы Трамп предложил России и Украине на 30 дней отказаться от атак на объекты энергетической инфраструктуры. Путин поддержал эту идею и дал соответствующую команду российским военнослужащим. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 9 апреля сообщила, что Украина ежедневно наносит удары по российским энергообъектам в нарушение моратория на подобные действия.