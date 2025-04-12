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МИД: Киев мог не отдать приказ прекратить удары по российским энергообъектам

Ведомости

Украина продолжает атаковать российские объекты энергетики или из-за отсутствия приказа прекратить эти удары, или из-за его невыполнения, считает директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

«Это может происходить по двум причинам. Либо приказ прекратить обстрелы в Киеве не отдавался, либо он не выполняется. И то, и другое вызывает крайнее беспокойство», – сказал он «РИА Новости».

В первом случае, отметил дипломат, речь идет об «осознанном саботаже договоренностей», а если приказ есть, но он не выполняется, то «киевское руководство не в состоянии контролировать собственных военных».

Москва же соблюдает 30-дневный мораторий на удары по энергетическим объектам, добавил Полищук. По его словам, российская сторона также фиксирует все случаи его нарушения со стороны Киева и передает США эти данные.

18 марта состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Во время беседы Трамп предложил России и Украине на 30 дней отказаться от атак на объекты энергетической инфраструктуры. Путин поддержал эту идею и дал соответствующую команду российским военнослужащим. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 9 апреля сообщила, что Украина ежедневно наносит удары по российским энергообъектам в нарушение моратория на подобные действия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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