МИД: Киев мог не отдать приказ прекратить удары по российским энергообъектам
Украина продолжает атаковать российские объекты энергетики или из-за отсутствия приказа прекратить эти удары, или из-за его невыполнения, считает директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
«Это может происходить по двум причинам. Либо приказ прекратить обстрелы в Киеве не отдавался, либо он не выполняется. И то, и другое вызывает крайнее беспокойство», – сказал он «РИА Новости».
В первом случае, отметил дипломат, речь идет об «осознанном саботаже договоренностей», а если приказ есть, но он не выполняется, то «киевское руководство не в состоянии контролировать собственных военных».
18 марта состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Во время беседы Трамп предложил России и Украине на 30 дней отказаться от атак на объекты энергетической инфраструктуры. Путин поддержал эту идею и дал соответствующую команду российским военнослужащим. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 9 апреля сообщила, что Украина ежедневно наносит удары по российским энергообъектам в нарушение моратория на подобные действия.