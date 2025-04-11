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За сутки ВСУ пять раз атаковали российские энергообъекты

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки совершили пять атак на энергообъекты России в нарушение договоренности о 30-дневном прекращении таких ударов. Под огнем оказались объекты в Брянской, Курской, Запорожской областях, а также в Луганской народной республике (ЛНР), сообщает Минобороны РФ.

В результате украинского обстрела энергообъекта филиала «Брянскэнерго» часть жителей Севского района остались без света.

В Курской области ВСУ обстреляли энергообъект «Курскэнерго». Разрушение комплектной трансформаторной подстанции привело к отключению высоковольтной линии 10 кВ. Электричества лишились жители Беловского района.

Атака ВСУ на энергообъекты в ЛНР привела к повреждению здания Троицкого участка Сватовского РЭС и склада «Республиканской сетевой компании» (РСК) в Троицком. Ведущий инженер предприятия получил осколочные ранения. Электроподстанция «Рубежная» РСК также была атакована ударным беспилотником. Из строя вышел трансформатор.

В Запорожской области атака ударного БПЛА пришлась на подстанцию Пологи ГУП «Таврия – энерго». Электроснабжения лишились 7250 человек в шести населенных пунктах.

10 апреля оборонное ведомство сообщало об 11 украинских атаках на энергообъекты России за сутки. Под удары попали объекты в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской, Херсонской, Курской, Брянской и Белгородской областях, а также в Краснодарском крае. 9 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Украина, вопреки своим же заявлениям, ежедневно атакует российские энергообъекты в нарушение моратория, в то время как Россия строго придерживается запрета на атаки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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