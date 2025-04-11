За сутки ВСУ пять раз атаковали российские энергообъекты

10 апреля оборонное ведомство сообщало об 11 украинских атаках на энергообъекты России за сутки. Под удары попали объекты в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской, Херсонской, Курской, Брянской и Белгородской областях, а также в Краснодарском крае. 9 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Украина, вопреки своим же заявлениям, ежедневно атакует российские энергообъекты в нарушение моратория, в то время как Россия строго придерживается запрета на атаки.