За сутки ВСУ пять раз атаковали российские энергообъекты
Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки совершили пять атак на энергообъекты России в нарушение договоренности о 30-дневном прекращении таких ударов. Под огнем оказались объекты в Брянской, Курской, Запорожской областях, а также в Луганской народной республике (ЛНР), сообщает Минобороны РФ.
В результате украинского обстрела энергообъекта филиала «Брянскэнерго» часть жителей Севского района остались без света.
В Курской области ВСУ обстреляли энергообъект «Курскэнерго». Разрушение комплектной трансформаторной подстанции привело к отключению высоковольтной линии 10 кВ. Электричества лишились жители Беловского района.
Атака ВСУ на энергообъекты в ЛНР привела к повреждению здания Троицкого участка Сватовского РЭС и склада «Республиканской сетевой компании» (РСК) в Троицком. Ведущий инженер предприятия получил осколочные ранения. Электроподстанция «Рубежная» РСК также была атакована ударным беспилотником. Из строя вышел трансформатор.
В Запорожской области атака ударного БПЛА пришлась на подстанцию Пологи ГУП «Таврия – энерго». Электроснабжения лишились 7250 человек в шести населенных пунктах.
10 апреля оборонное ведомство сообщало об 11 украинских атаках на энергообъекты России за сутки. Под удары попали объекты в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской, Херсонской, Курской, Брянской и Белгородской областях, а также в Краснодарском крае. 9 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Украина, вопреки своим же заявлениям, ежедневно атакует российские энергообъекты в нарушение моратория, в то время как Россия строго придерживается запрета на атаки.