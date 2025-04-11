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ПВО сбила 30 украинских БПЛА над двумя регионами

Ведомости

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили 30 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Курской и Белгородской областями. Об этом говорится в сообщении Минобороны.

В небе над Курской областью российские военные сбили 25 беспилотников самолетного типа, над Белгородской – пять.

10 апреля Минобороны сообщало, что за сутки украинская армия 11 раз атаковала энергообъекты России в нарушение договоренности о 30-дневном прекращении таких ударов. В частности, были атакованы объекты в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской, Херсонской, Курской, Брянской и Белгородской областях, а также в Краснодарском крае.

В ночь на 10 апреля российские военные сбили 42 украинских БПЛА. В Брянской области нейтрализовали 13 беспилотников, в Калужской – 12, в Курской – семь. Еще четыре БПЛА были ликвидированы над территорией Белгородской области, столько же – над Крымом. Один беспилотник сбили в Орловской области, и еще один – над Московским регионом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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