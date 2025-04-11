ПВО сбила 30 украинских БПЛА над двумя регионами
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили 30 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Курской и Белгородской областями. Об этом говорится в сообщении Минобороны.
В небе над Курской областью российские военные сбили 25 беспилотников самолетного типа, над Белгородской – пять.
10 апреля Минобороны сообщало, что за сутки украинская армия 11 раз атаковала энергообъекты России в нарушение договоренности о 30-дневном прекращении таких ударов. В частности, были атакованы объекты в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской, Херсонской, Курской, Брянской и Белгородской областях, а также в Краснодарском крае.
В ночь на 10 апреля российские военные сбили 42 украинских БПЛА. В Брянской области нейтрализовали 13 беспилотников, в Калужской – 12, в Курской – семь. Еще четыре БПЛА были ликвидированы над территорией Белгородской области, столько же – над Крымом. Один беспилотник сбили в Орловской области, и еще один – над Московским регионом.