ПВО сбила 30 украинских БПЛА над двумя регионами

В ночь на 10 апреля российские военные сбили 42 украинских БПЛА. В Брянской области нейтрализовали 13 беспилотников, в Калужской – 12, в Курской – семь. Еще четыре БПЛА были ликвидированы над территорией Белгородской области, столько же – над Крымом. Один беспилотник сбили в Орловской области, и еще один – над Московским регионом.