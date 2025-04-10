ВСУ 11 раз атаковали энергообъекты РФ за сутки
Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили 11 атак на энергообъекты России за минувшие сутки. Удары пришлись на объекты в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской, Херсонской, Курской, Брянской и Белгородской областях, а также в Краснодарском крае, сообщает Минобороны.
Атака украинского беспилотного аппарата (БПЛА) в ЛНР была совершена ночью 9 апреля. Оборвались провода, отключилась высоковольтная линия 500 кВ Новодонбасская – Победа филиала ПАО «Россети» – Донбасское ПМЭС. Промпредприятие «Стахановский завод ферросплавов» осталось без электроснабжения. Кроме того, в 10:48 того же дня после атаки беспилотника на электроподстанцию «Антрацит» филиала ПАО «Россети» – Донбасское ПМЭС была отключена высоковольтная линия 110 кВ.
В ДНР беспилотник сбросил боеприпас на объект ПАО «Россети» в Горловке. Это произошло в 17:45 9 апреля. В Запорожской области без электроснабжения осталась мини-котельная: утром того же дня из-за атаки БПЛА были оборваны провода в пролете опор, отключилась высоковольтная линия ГУП «Таврия-энерго».
В Херсонской области вечером 9 апреля беспилотник ВСУ атаковал электроподстанцию «Бэхтеры» ГУП «Херсоноблэнерго», были повреждены трансформаторы. Около 5000 бытовых потребителей в шести населенных пунктах Голопристанского района остались без света.
В Курской области утром 9 апреля обстрел ВСУ привел к обрыву проводов в пролетах опор и отключению высоковольтной линии 10 кВ филиала ПАО «Россети центр» – «Курскэнерго». Электричества лишились свыше 600 бытовых потребителей в Большесолдатском районе.
В 18:15 того же дня в Брянской области при атаке украинского БПЛА по энергообъекту «Страчево» филиала ПАО «Россети центр» – «Брянскэнерго» из-за повреждения корпуса отключилась комплектная трансформаторная подстанция. Кроме того, вечером 9 апреля БПЛА атаковал энергообъект «Светово» филиала ПАО «Россети центр» – «Брянскэнерго». Из-за повреждения трансформатора отключилась комплектная трансформаторная подстанция. Жители Севского района лишились электричества.
Днем 9 апреля БПЛА атаковал белгородское Шебекино, был поврежден распределительный надземный стальной газопровод низкого давления АО «Газпром газораспределение Белгород». Ранним утром 10 апреля украинский беспилотник сбросил боеприпас на электроподстанцию110 кВ Грайворон филиала ПАО «Россети центр» – «Белгородэнерго»).
В Краснодарском крае в 00:43 9 апреля атака украинского БПЛА также привела к обрыву провода, вследствие чего произошло отключение высоковольтной линии 110 кВ Варениковская – Джигинская ПАО «Россети Кубань».
18 марта президент России Владимир Путин поддержал предложение американского лидера Дональда Трама на 30 дней отказаться от атак на объекты энергетической инфраструктуры. Глава российского государства дал соответствующую команду российским военнослужащим. 9 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Украина, вопреки своим же заявлениям, каждый день наносит удары по российским энергообъектам в нарушение моратория, в то врем как Россия строго придерживается запрета на атаки.