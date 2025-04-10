ВСУ 11 раз атаковали энергообъекты РФ за сутки

18 марта президент России Владимир Путин поддержал предложение американского лидера Дональда Трама на 30 дней отказаться от атак на объекты энергетической инфраструктуры. Глава российского государства дал соответствующую команду российским военнослужащим. 9 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Украина, вопреки своим же заявлениям, каждый день наносит удары по российским энергообъектам в нарушение моратория, в то врем как Россия строго придерживается запрета на атаки.