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ВСУ ударили по станции, обеспечивающей энергоснабжение «Турецкого потока»

Все восемь дронов сбиты, сообщили в Минобороны РФ
Ведомости

ВСУ  поздно вечером 8 апреля атаковали с применением 8 БПЛА компрессорную станцию «Кореновская» в Краснодарском крае, сообщили в Минобороны. Она обеспечивает энергоснабжение экспортного газопровода «Турецкий поток».

Все дроны сбили силы российской ПВО, ущерба станции не допущено. Это была намеренная атака по международному энергообъекту, заявили в министерстве. 

Мощность перекачки «Кореновской» составляет 31,5 млрд куб. м газа в год.

В ночь на 9 апреля ВСУ также ударили двумя дронами по станции «Темрюк», которая обеспечивает газоснабжение города и порта Темрюк. Все БПЛА были уничтожены. 

Ранее днем в Минобороны сообщили, что ВСУ четыре раза атаковали энергообъекты, снова нарушив российско-американские договоренности о 30-дневном прекращении таких ударов. Атаки пришлись на Курскую, Запорожскую и Ростовскую области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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