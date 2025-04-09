ВСУ ударили по станции, обеспечивающей энергоснабжение «Турецкого потока»Все восемь дронов сбиты, сообщили в Минобороны РФ
ВСУ поздно вечером 8 апреля атаковали с применением 8 БПЛА компрессорную станцию «Кореновская» в Краснодарском крае, сообщили в Минобороны. Она обеспечивает энергоснабжение экспортного газопровода «Турецкий поток».
Все дроны сбили силы российской ПВО, ущерба станции не допущено. Это была намеренная атака по международному энергообъекту, заявили в министерстве.
Мощность перекачки «Кореновской» составляет 31,5 млрд куб. м газа в год.
В ночь на 9 апреля ВСУ также ударили двумя дронами по станции «Темрюк», которая обеспечивает газоснабжение города и порта Темрюк. Все БПЛА были уничтожены.
Ранее днем в Минобороны сообщили, что ВСУ четыре раза атаковали энергообъекты, снова нарушив российско-американские договоренности о 30-дневном прекращении таких ударов. Атаки пришлись на Курскую, Запорожскую и Ростовскую области.