Захарова: Украина ежедневно нарушает мораторий на удары по энергообъектам России
Украина вопреки собственным заявлениям ежедневно наносит удары по российским энергообъектам в нарушение моратория на подобные действия. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, российская сторона при этом строго соблюдает запрет на атаки.
18 марта состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Во время беседы Трамп предложил России и Украине на 30 дней отказаться от атак на объекты энергетической инфраструктуры. Путин поддержал эту идею и дал соответствующую команду российским военнослужащим.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что российская сторона продолжает придерживаться моратория на удары по украинским энергообъектам, несмотря на нарушение договоренности Украиной. Россия доводит до сведения США всю информацию о ситуации.