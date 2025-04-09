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Захарова: Украина ежедневно нарушает мораторий на удары по энергообъектам России

Ведомости

Украина вопреки собственным заявлениям ежедневно наносит удары по российским энергообъектам в нарушение моратория на подобные действия. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, российская сторона при этом строго соблюдает запрет на атаки.

18 марта состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Во время беседы Трамп предложил России и Украине на 30 дней отказаться от атак на объекты энергетической инфраструктуры. Путин поддержал эту идею и дал соответствующую команду российским военнослужащим.

По данным Минобороны России, Украина, в свою очередь, даже на сутки не прекращала наносить удары по российским энергообъектам. 8 апреля военное ведомство сообщало, что за сутки вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды атаковали объекты энергетики в Курской и Запорожской областях.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что российская сторона продолжает придерживаться моратория на удары по украинским энергообъектам, несмотря на нарушение договоренности Украиной. Россия доводит до сведения США всю информацию о ситуации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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