Захарова: Украина ежедневно нарушает мораторий на удары по энергообъектам России

По данным Минобороны России, Украина, в свою очередь, даже на сутки не прекращала наносить удары по российским энергообъектам. 8 апреля военное ведомство сообщало, что за сутки вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды атаковали объекты энергетики в Курской и Запорожской областях.