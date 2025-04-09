Минобороны: силы ПВО сбили 158 украинских беспилотников за ночь
За период с 20:00 мск 8 апреля до 06:00 мск 9 апреля дежурные силы противовоздушной обороны России перехватили и ликвидировали 158 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
Большая часть целей была уничтожена в южных регионах страны. Так, над территорией Краснодарского края было сбито 67 беспилотников, в Ростовской области – 29, в Республике Северная Осетия-Алания – 15, а в Воронежской области – 11. В Курской области системы ПВО уничтожили 10 БПЛА, в Белгородской области – пять, в Республике Крым – три. Над территорией Пензенской области сбили два беспилотника. В Саратовской, а также Орловской области и Ставропольском крае были ликвидированы по одному дрону.
Кроме того, российские военные перехватили цели над акваториями морей: семь беспилотников было уничтожено над Азовским морем и шесть – над Черным морем.
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что на улице Платонова в Аксае из-за угрозы возможной детонации упавшего на бельевые веревки беспилотного летательного аппарата эвакуировали жильцов многоквартирного дома. Люди не пострадали, конструкции дома целы.
По данным главы Воронежской области Александра Гусева, ночью дежурные силы ПВО уничтожили не менее 11 БПЛА в шести районах. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.