Минобороны: силы ПВО сбили 158 украинских беспилотников за ночь

Большая часть целей была уничтожена в южных регионах страны. Так, над территорией Краснодарского края было сбито 67 беспилотников, в Ростовской области – 29, в Республике Северная Осетия-Алания – 15, а в Воронежской области – 11. В Курской области системы ПВО уничтожили 10 БПЛА, в Белгородской области – пять, в Республике Крым – три. Над территорией Пензенской области сбили два беспилотника. В Саратовской, а также Орловской области и Ставропольском крае были ликвидированы по одному дрону.