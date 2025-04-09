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Минобороны: силы ПВО сбили 158 украинских беспилотников за ночь

Ведомости

За период с 20:00 мск 8 апреля до 06:00 мск 9 апреля дежурные силы противовоздушной обороны России перехватили и ликвидировали 158 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Большая часть целей была уничтожена в южных регионах страны. Так, над территорией Краснодарского края было сбито 67 беспилотников, в Ростовской области – 29, в Республике Северная Осетия-Алания – 15, а в Воронежской области – 11. В Курской области системы ПВО уничтожили 10 БПЛА, в Белгородской области – пять, в Республике Крым – три. Над территорией Пензенской области сбили два беспилотника. В Саратовской, а также Орловской области и Ставропольском крае были ликвидированы по одному дрону.

Кроме того, российские военные перехватили цели над акваториями морей: семь беспилотников было уничтожено над Азовским морем и шесть – над Черным морем.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что на улице Платонова в Аксае из-за угрозы возможной детонации упавшего на бельевые веревки беспилотного летательного аппарата эвакуировали жильцов многоквартирного дома. Люди не пострадали, конструкции дома целы.

По данным главы Воронежской области Александра Гусева, ночью дежурные силы ПВО уничтожили не менее 11 БПЛА в шести районах. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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