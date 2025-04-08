ВСУ дважды ударили по объектам энергетики России за сутки
За сутки вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды атаковали объекты российской энергетики в Курской и Запорожской областях. Удары наносились, несмотря на российско-американские договоренности о 30-дневном прекращении таких атак, сообщает Минобороны РФ.
В Курской области из-за атаки украинского ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) были повреждены провода в пролете опор, что привело к отключению высоковольтной линии 750 кВ «Курская АЭС – Металлургическая» филиала ПАО «Россети» – Черноземное ПМЭС. Атака была зафиксирована в 9:47 7 апреля.
В Запорожской области беспилотник атаковал электроподстанцию 35 кВ «Новогорьевка» ГУП «Таврия-энерго», был поврежден радиатор трансформатора. Это произошло в 9:30 7 апреля. Минобороны обратило внимание на односторонний характер атак ВСУ по энергетической инфраструктуре.
18 марта в ходе телефонного разговора лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа американский президент предложил Москве и Киеву на 30 дней отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Путин поддержал инициативу и дал соответствующую команду военным. Согласно сведениям российского Минобороны, Киев при этом даже на сутки не прекращал удары по энергообъектам РФ.