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ВСУ дважды ударили по объектам энергетики России за сутки

Ведомости

За сутки вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды атаковали объекты российской энергетики в Курской и Запорожской областях. Удары наносились, несмотря на российско-американские договоренности о 30-дневном прекращении таких атак, сообщает Минобороны РФ.

В Курской области из-за атаки украинского ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) были повреждены провода в пролете опор, что привело к отключению высоковольтной линии 750 кВ «Курская АЭС – Металлургическая» филиала ПАО «Россети» – Черноземное ПМЭС. Атака была зафиксирована в 9:47 7 апреля.

В Запорожской области беспилотник атаковал электроподстанцию 35 кВ «Новогорьевка» ГУП «Таврия-энерго», был поврежден радиатор трансформатора. Это произошло в 9:30 7 апреля. Минобороны обратило внимание на односторонний характер атак ВСУ по энергетической инфраструктуре.

18 марта в ходе телефонного разговора лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа американский президент предложил Москве и Киеву на 30 дней отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Путин поддержал инициативу и дал соответствующую команду военным. Согласно сведениям российского Минобороны, Киев при этом даже на сутки не прекращал удары по энергообъектам РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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