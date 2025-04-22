С чем связаны разговоры о новом о визите посланника Дональда Трампа в Россию

Уиткофф в любом случае приедет в Россию, чтобы передать результаты переговоров в Париже и Лондоне, полагает автор Telegram-канала «Внешпол» Алексей Наумов. Он объяснил, что процесс урегулирования на этой неделе пройдет определенную развилку, которая может быть как позитивной, так и негативной. По мнению эксперта, пока оформляются примерные контуры соглашения. Если они устроят обе стороны, то можно будет ожидать паузу в боевых действиях. «Рамки будут наполняться содержанием на протяжении нескольких месяцев, но мы живем в важную неделю», – подчеркнул Наумов. Переговоры, по мнению эксперта, могут замедлить решение вопросов контроля над территориями и демилитаризации Украины. «При этом по Крыму консенсус ближе, чем кажется. То же самое касается вопроса непринятия Украины в НАТО», – сказал эксперт.