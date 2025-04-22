С чем связаны разговоры о новом о визите посланника Дональда Трампа в Россию

С чем связаны разговоры о новом о визите посланника Дональда Трампа в РоссиюСтивен Уиткофф может приблизить перемирие на Украине
Россия положительно относится к любым мирным инициативам, рассчитывает, что Киев будет относиться так же, заявил 21 апреля президент России Владимир Путин. Он также подчеркнул, что в ходе объявленного им 19 апреля пасхального перемирия, завершившегося в 00.00 21 апреля, было отмечено снижение боевой активности ВСУ, хотя они и нарушали режим прекращения огня почти 5000 раз за 30 часов, на которые оно было объявлено.
В Telegram-канале Министерства обороны России было также заявлено, что, несмотря на свидетельства о нарушении режима прекращения огня в это время со стороны украинских военных, в дневное время интенсивность ведения огня и боевых действий со стороны противника по всей линии фронта была существенно снижена.
На этом фоне газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила о возможном визите в Москву спецпосланника президента США Дональда Трампа по ближневосточному урегулированию Стивена Уиткоффа после встречи на этой неделе в Лондоне с украинской и европейской делегациями.
В материале подчеркивается, что в США ждут ответа Украины на несколько предложений по условиям возможного «окончания конфликта», среди которых признание Вашингтоном российской юрисдикции над Крымом, отказ Киеву во вступлении в НАТО, а также обозначение нейтральной территории вокруг Запорожской АЭС. Собеседник из госдепа объяснил журналистам WSJ, что это не окончательные или безоговорочные условия и у Киева есть возможность выбора. Россия сможет их рассмотреть уже после того, как украинцы, американцы и европейцы согласуют общую трехстороннюю позицию, говорится в тексте. При этом 20 апреля в интервью телеканалу Fox News спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что возможность ее членства в НАТО даже не обсуждается.
При этом о возможном признании Крыма российским и отказе принимать Украину в НАТО ранее уже сообщали агентства Bloomberg и Reuters соответственно.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 21 апреля подчеркнул: «То, что членство Украины в НАТО исключено, мы слышали из Вашингтона на разных уровнях. И, безусловно, это то, что вызывает наше удовлетворение и совпадает с нашей позицией о том, что Украина не должна быть членом НАТО и не должна иметь перспективы интеграции с Североатлантическим альянсом <...> Разумеется, работа по поискам путей мирного урегулирования не может проходить, не должна проходить в публичной плоскости». По его словам, она должна проходить в абсолютно секретном режиме и поэтому здесь нужно очень аккуратно относиться к «обезличенным вбросам информации».
Одновременно с этим сам Трамп не упустил возможности в очередной раз подчеркнуть перспективность переговорного процесса и выразил надежду на то, что соглашение по урегулированию конфликта будет достигнуто на текущей неделе. «После этого обе страны начнут активно вести бизнес с США, процветая и зарабатывая состояние», – написал он в своей соцсети Truth Social.
В последний раз Уиткофф приезжал в Россию 11 апреля – он встретился с Путиным и проговорил с ним около пяти часов.
Уиткофф в любом случае приедет в Россию, чтобы передать результаты переговоров в Париже и Лондоне, полагает автор Telegram-канала «Внешпол» Алексей Наумов. Он объяснил, что процесс урегулирования на этой неделе пройдет определенную развилку, которая может быть как позитивной, так и негативной. По мнению эксперта, пока оформляются примерные контуры соглашения. Если они устроят обе стороны, то можно будет ожидать паузу в боевых действиях. «Рамки будут наполняться содержанием на протяжении нескольких месяцев, но мы живем в важную неделю», – подчеркнул Наумов. Переговоры, по мнению эксперта, могут замедлить решение вопросов контроля над территориями и демилитаризации Украины. «При этом по Крыму консенсус ближе, чем кажется. То же самое касается вопроса непринятия Украины в НАТО», – сказал эксперт.
Сейчас американцы пытаются слепить компромиссную схему и определить предел возможного, говорит доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Новиков. «Процесс проходит в стиле челночной дипломатии», – сказал он. Эксперт полагает, что информация о возможном признании Крыма похожа на намеренный слив, направленный на торпедирование переговорного процесса его противниками.