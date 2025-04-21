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Москва довольна заявлениями США насчет членства Украины в НАТО

Ведомости

Заявления из Вашингтона о том, что членство Украины в НАТО исключено, совпадает с позицией Кремля, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков на брифинге.

По его словам, Москва на разных уровнях слышала такие заявления от американской стороны.

«И, безусловно, это то, что вызывает наше удовлетворение и совпадает с нашей позицией о том, что Украина не должна быть членом НАТО и не должна иметь перспективы интеграции с Североатлантическим альянсом», – отметил Песков, добавив, что такой сценарий был бы угрозой для национальных интересов РФ.

Представитель Кремля также обратил внимание, что вопрос членства Украины в НАТО является одной из первопричин конфликта, неоднократно называемых президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам Пескова, работа по поискам путей мирного регулирования должна проходить не публично, а в абсолютно дискретном режиме.

«Поэтому здесь нужно очень и очень аккуратно относиться к таким обезличенным вбросам информации», – подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

18 апреля Bloomberg со ссылкой на источники писал, что США представили европейским союзникам план по урегулированию конфликта на Украине. Согласно документу, стремления Киева вступить в НАТО «будут сняты с повестки дня», а Москва сохранит контроль над присоединенными к России территориями. 19 апреля спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что Украина не будет частью НАТО. По его словам, Вашингтон заявил о невступлении Украины в альянс «предельно ясно» и «эта мысль не нова».

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявлял, что обсуждал с Путиным территориальный вопрос. Уиткофф предполагает, что Киев «может меньше беспокоиться о некоторых регионах, если они являются русскоязычными».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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