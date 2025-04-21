Москва довольна заявлениями США насчет членства Украины в НАТО

«И, безусловно, это то, что вызывает наше удовлетворение и совпадает с нашей позицией о том, что Украина не должна быть членом НАТО и не должна иметь перспективы интеграции с Североатлантическим альянсом», – отметил Песков, добавив, что такой сценарий был бы угрозой для национальных интересов РФ.