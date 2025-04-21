Москва довольна заявлениями США насчет членства Украины в НАТО
Заявления из Вашингтона о том, что членство Украины в НАТО исключено, совпадает с позицией Кремля, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков на брифинге.
По его словам, Москва на разных уровнях слышала такие заявления от американской стороны.
«И, безусловно, это то, что вызывает наше удовлетворение и совпадает с нашей позицией о том, что Украина не должна быть членом НАТО и не должна иметь перспективы интеграции с Североатлантическим альянсом», – отметил Песков, добавив, что такой сценарий был бы угрозой для национальных интересов РФ.
Представитель Кремля также обратил внимание, что вопрос членства Украины в НАТО является одной из первопричин конфликта, неоднократно называемых президентом РФ Владимиром Путиным.
По словам Пескова, работа по поискам путей мирного регулирования должна проходить не публично, а в абсолютно дискретном режиме.
«Поэтому здесь нужно очень и очень аккуратно относиться к таким обезличенным вбросам информации», – подчеркнул пресс-секретарь главы государства.
18 апреля Bloomberg со ссылкой на источники писал, что США представили европейским союзникам план по урегулированию конфликта на Украине. Согласно документу, стремления Киева вступить в НАТО «будут сняты с повестки дня», а Москва сохранит контроль над присоединенными к России территориями. 19 апреля спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что Украина не будет частью НАТО. По его словам, Вашингтон заявил о невступлении Украины в альянс «предельно ясно» и «эта мысль не нова».
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявлял, что обсуждал с Путиным территориальный вопрос. Уиткофф предполагает, что Киев «может меньше беспокоиться о некоторых регионах, если они являются русскоязычными».