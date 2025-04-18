WSJ: Уиткофф говорил с Путиным о территориальном вопросе
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и президент России Владимир Путин обсуждали в ходе встречи территориальный вопрос. Об этом американский чиновник сообщил The Wall Street Journal (WSJ).
Согласно предположению Уиткоффа, Украина «может меньше беспокоиться о некоторых регионах, если они являются русскоязычными».
«Когда вы начинаете смотреть на эти пять регионов, Россия, вы заботитесь о них, и, кстати, вы заботитесь о них тоже, Украина, если некоторые из них более русскоязычные, разве вас это меньше волнует?» – сказал американский спецпосланник.
Путин подписал законы о присоединении к России Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей в октябре 2022 г. Перед этим Россия провела референдумы в этих регионах.
11 марта 2014 г. Верховный совет Крыма и Севастопольский городской совет приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. Это произошло после отстранения от власти президента Украины Виктора Януковича и начала политического кризиса в Киеве. 16 марта состоялся референдум, по итогам которого 96,77% избирателей Автономной Республики Крым и 95,6% избирателей Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией. 18 марта 2014 г. Путин подписал договор о принятии Крыма и Севастополя в состав России.