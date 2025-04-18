WSJ: Уиткофф говорил с Путиным о территориальном вопросе

«Когда вы начинаете смотреть на эти пять регионов, Россия, вы заботитесь о них, и, кстати, вы заботитесь о них тоже, Украина, если некоторые из них более русскоязычные, разве вас это меньше волнует?» – сказал американский спецпосланник.