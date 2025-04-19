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/ Политика

Келлог: Украина не станет частью НАТО

По его словам, Вашингтон заявил об этом «предельно ясно»
Ведомости

Украина не будет частью НАТО, заявил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог, передает Fox News.

Келлог в эфире телеканала сообщил, что Вашингтон заявил о не вступлении Украины в альянса «предельно ясно» и «эта мысль не нова».

«Мы говорим об этом с 2008 г., когда [посол США в РФ Уильям] Бернс сказал [занимавшей пост госсекретаря США] Кондолизе Райс, что это недостижимая цель», – добавил он (цитата по ТАСС).

18 апреля Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Вашингтон представил план европейским союзникам по урегулированию российско-украинского конфликта. Согласно ему, стремления Киева вступить в НАТО «будут сняты с повестки дня», а присоединенные к России украинские территории останутся под контролем Москвы.

The Wall Street Journal (WSJ) писала, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и президент России Владимир Путин обсуждали в ходе встречи территориальный вопрос. Согласно предположению Уиткоффа, Украина «может меньше беспокоиться о некоторых регионах, если они являются русскоязычными».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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