Келлог: Украина не станет частью НАТО

Келлог: Украина не станет частью НАТОПо его словам, Вашингтон заявил об этом «предельно ясно»
Украина не будет частью НАТО, заявил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог, передает Fox News.
Келлог в эфире телеканала сообщил, что Вашингтон заявил о не вступлении Украины в альянса «предельно ясно» и «эта мысль не нова».
«Мы говорим об этом с 2008 г., когда [посол США в РФ Уильям] Бернс сказал [занимавшей пост госсекретаря США] Кондолизе Райс, что это недостижимая цель», – добавил он (цитата по ТАСС).
18 апреля Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Вашингтон представил план европейским союзникам по урегулированию российско-украинского конфликта. Согласно ему, стремления Киева вступить в НАТО «будут сняты с повестки дня», а присоединенные к России украинские территории останутся под контролем Москвы.
The Wall Street Journal (WSJ) писала, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и президент России Владимир Путин обсуждали в ходе встречи территориальный вопрос. Согласно предположению Уиткоффа, Украина «может меньше беспокоиться о некоторых регионах, если они являются русскоязычными».