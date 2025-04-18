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/ Политика

Bloomberg: США представили план по «заморозке» боев с передачей территорий РФ

Ведомости

Вашингтон представил европейским союзникам план по урегулированию конфликта на Украине, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Согласно материалу, присоединенные к России украинские территории останутся под контролем Москвы, а стремления Киева вступить в НАТО «будут сняты с повестки дня». Уточняется, что предложение «фактически заморозит» боевые действия.

Документ может включать больше предложений, но собеседники агентства «отказались предоставить дальнейшие подробности, сославшись на конфиденциальный характер обсуждений».

18 апреля госсекретарь США Марко Рубио заявил, что страны ЕС следует включить в процесс мирного урегулирования на Украине, поскольку санкции ЕС могут стать частью будущего соглашения. В то же время Рубио допустил, что Вашингтон может выйти из процесса, если в ближайшие дни не будет найдено пути решения конфликта.

В Кремле заявили, что есть определенный прогресс в урегулировании российско-украинского конфликта, в частности, он связан с соблюдением Москвой моратория на удары по энергообъектам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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