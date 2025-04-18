Bloomberg: США представили план по «заморозке» боев с передачей территорий РФ

18 апреля госсекретарь США Марко Рубио заявил, что страны ЕС следует включить в процесс мирного урегулирования на Украине, поскольку санкции ЕС могут стать частью будущего соглашения. В то же время Рубио допустил, что Вашингтон может выйти из процесса, если в ближайшие дни не будет найдено пути решения конфликта.