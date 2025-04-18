Bloomberg: США представили план по «заморозке» боев с передачей территорий РФ
Вашингтон представил европейским союзникам план по урегулированию конфликта на Украине, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Согласно материалу, присоединенные к России украинские территории останутся под контролем Москвы, а стремления Киева вступить в НАТО «будут сняты с повестки дня». Уточняется, что предложение «фактически заморозит» боевые действия.
Документ может включать больше предложений, но собеседники агентства «отказались предоставить дальнейшие подробности, сославшись на конфиденциальный характер обсуждений».
18 апреля госсекретарь США Марко Рубио заявил, что страны ЕС следует включить в процесс мирного урегулирования на Украине, поскольку санкции ЕС могут стать частью будущего соглашения. В то же время Рубио допустил, что Вашингтон может выйти из процесса, если в ближайшие дни не будет найдено пути решения конфликта.
В Кремле заявили, что есть определенный прогресс в урегулировании российско-украинского конфликта, в частности, он связан с соблюдением Москвой моратория на удары по энергообъектам.