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/ Политика

Рубио: Европа должна быть за столом переговоров для отмены санкций против РФ

Ведомости

Европейские страны следует включить в процесс мирного урегулирования на Украине, поскольку санкции ЕС могут стать частью будущего соглашения. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

«Некоторые из санкций против России являются санкциями ЕС. Мы не можем их отменить, поэтому они [страны ЕС] должны быть вовлечены, если это [снятие санкций] когда-либо станет частью сделки», – сказал он по итогам переговоров с французскими и британскими властями в Париже.

Рубио также считает, что Франция, Британия и ФРГ могут помочь добиться урегулирования конфликта на Украине.

14 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва «не бегает» за кем-либо ради снятия санкций. Министр отметил, что экономическое взаимодействие «перекрыто на 95% по сравнению с рекордными какими-то там $30 млрд 10 лет назад, оно перекрыто практически полностью незаконными санкциями».

Главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах говорил «Ведомостям», что раньше других могут быть сняты ограничения в авиации и на поставку титана, поскольку это выгодно авиакомпаниям обеих сторон и не требует согласования с ЕС. С той же вероятностью будут освобождены нефтесервисные компании, химия и удобрения.

При этом наименее вероятным может быть ослабление санкций в финансовом и нефтегазовом секторах. Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая отмечала, что отмена ограничений в финансовой сфере является наиболее значимой для российской экономики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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