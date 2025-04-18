Рубио: Европа должна быть за столом переговоров для отмены санкций против РФ

Главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах говорил «Ведомостям», что раньше других могут быть сняты ограничения в авиации и на поставку титана, поскольку это выгодно авиакомпаниям обеих сторон и не требует согласования с ЕС. С той же вероятностью будут освобождены нефтесервисные компании, химия и удобрения.