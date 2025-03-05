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/ Экономика

Экономисты оценили перспективы экономики России в случае смягчения санкций

Даже частичная отмена ограничений поддержит ВВП и международные поставки
Ксения Котченко
Наиболее значимой для российской экономики была бы отмена секторальных санкций, и прежде всего в финансовой сфере
Наиболее значимой для российской экономики была бы отмена секторальных санкций, и прежде всего в финансовой сфере / Евгений Разумный / Ведомости

Даже незначительное снятие американских санкций против России станет позитивным сценарием для ВВП, внешней торговли, снизит напряженность на рынке труда и позволит замедлить инфляцию, считают опрошенные «Ведомостями» экономисты. В первую очередь ограничения могут снять с авиасообщения и поставки ресурсов, наименее вероятно пока что смягчение мер в отношении нефтегазовой отрасли. Отмена ограничений окажет значительное влияние на курс рубля, но оценки его перспектив в разных сценариях разнятся.

Различные заявления о смягчении санкционной повестки со стороны США появляются последние недели на фоне активизации переговоров двух стран и обсуждения мирного урегулирования конфликта на Украине. Белый дом разрабатывает план смягчения санкций против России, сообщило агентство Reuters 3 марта. Источники издания поясняли, что речь идет о снятии санкций с отдельных юридических и физических лиц, в том числе некоторых российских бизнесменов. Президент США Дональд Трамп сообщил, что будет рассматривать отмену санкций против России только после достижения мирного соглашения с Украиной. В конце февраля все введенные ранее ограничения против России были продлены. В Кремле заявляли, что пока не слышали официальных заявлений о возможности смягчения санкций Штатов против России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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