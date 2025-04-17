FT: западные компании останавливают выход из России
Западные компании, планирующие выход с российского рынка, приостановили эти планы. Об этом пишет Financial Times (FT).
В материале приводится случай с итальянским производителем бытовой техники Ariston. Российские власти вывели российскую «дочку» компании из временного управления. «Это первый случай, когда Москва прекратила внешнее управление компанией не путем принудительной продажи, а путем возврата бизнеса ее владельцам», – отмечается в тексте.
На фоне этого, как передают источники газеты в российских деловых кругах, некоторые иностранные компании, которые пытались уйти из России, теперь «откладывают реализацию таких планов». При этом, участники российского рынка видят «незначительные признаки умеренного иностранного интереса».
14 апреля стало известно, что южнокорейский автоконцерн Kia включил в цели продаж российский рынок. Yonhap отмечало, что возвращение России в стратегию происходит на фоне дискуссии об окончании украинского конфликта. СМИ писали, что Hyundai Motor рассматривает возвращение на рынок России после переговоров президентов России и США, которые состоялись 12 февраля.
«Ведомости» в начале апреля писали, что западные компании, которые входили в число крупнейших рекламодателей в России до 2021 г., начали уточнять у Национального рекламного альянса (НРА; контролирует продажу более 90% рекламы на российском ТВ) актуальные условия размещений на федеральных телеканалах. С такими же запросами обратились к НРА и некоторые южнокорейские компании.