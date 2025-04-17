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/ Бизнес

FT: западные компании останавливают выход из России

Ведомости

Западные компании, планирующие выход с российского рынка, приостановили эти планы. Об этом пишет Financial Times (FT).

В материале приводится случай с итальянским производителем бытовой техники Ariston. Российские власти вывели российскую «дочку» компании из временного управления. «Это первый случай, когда Москва прекратила внешнее управление компанией не путем принудительной продажи, а путем возврата бизнеса ее владельцам», – отмечается в тексте.

На фоне этого, как передают источники газеты в российских деловых кругах, некоторые иностранные компании, которые пытались уйти из России, теперь «откладывают реализацию таких планов». При этом, участники российского рынка видят «незначительные признаки умеренного иностранного интереса».

14 апреля стало известно, что южнокорейский автоконцерн Kia включил в цели продаж российский рынок. Yonhap отмечало, что возвращение России в стратегию происходит на фоне дискуссии об окончании украинского конфликта. СМИ писали, что Hyundai Motor рассматривает возвращение на рынок России после переговоров президентов России и США, которые состоялись 12 февраля. 

«Ведомости» в начале апреля писали, что западные компании, которые входили в число крупнейших рекламодателей в России до 2021 г., начали уточнять у Национального рекламного альянса (НРА; контролирует продажу более 90% рекламы на российском ТВ) актуальные условия размещений на федеральных телеканалах. С такими же запросами обратились к НРА и некоторые южнокорейские компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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