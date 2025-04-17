FT: западные компании останавливают выход из России

«Ведомости» в начале апреля писали, что западные компании, которые входили в число крупнейших рекламодателей в России до 2021 г., начали уточнять у Национального рекламного альянса (НРА; контролирует продажу более 90% рекламы на российском ТВ) актуальные условия размещений на федеральных телеканалах. С такими же запросами обратились к НРА и некоторые южнокорейские компании.