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Зарубежные компании запросили условия для возобновления рекламы на российском ТВ

Приток бюджетов в этом сегменте может составить до 31 млрд рублей
Дмитрий Игнатьев
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Западные компании, которые входили в число крупнейших рекламодателей в России до 2021 г., но затем свернули маркетинговую активность в нашей стране, начали уточнять у Национального рекламного альянса (НРА; контролирует продажу более 90% рекламы на российском ТВ) актуальные условия размещений на федеральных телеканалах. Об этом рассказали «Ведомостям» два собеседника в крупных рекламных группах. С такими же запросами обратились к НРА и некоторые южнокорейские компании, также добавили два собеседника «Ведомостей» в других рекламных группах.

Ряд зарубежных компаний, ранее приостановивших маркетинговую деятельность в России, действительно интересуется ценами и условиями размещений, подтвердил «Ведомостям» представитель НРА. О каких именно компаниях идет речь, он не уточнил. Пока эти обращения, как пояснили в НРА, носят предварительный характер: запросы направлены на понимание существующих возможностей и форматов взаимодействия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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