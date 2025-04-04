Зарубежные компании запросили условия для возобновления рекламы на российском ТВ

Западные компании, которые входили в число крупнейших рекламодателей в России до 2021 г., но затем свернули маркетинговую активность в нашей стране, начали уточнять у Национального рекламного альянса (НРА; контролирует продажу более 90% рекламы на российском ТВ) актуальные условия размещений на федеральных телеканалах. Об этом рассказали «Ведомостям» два собеседника в крупных рекламных группах. С такими же запросами обратились к НРА и некоторые южнокорейские компании, также добавили два собеседника «Ведомостей» в других рекламных группах.