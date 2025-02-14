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СМИ: Hyundai может вернуться на российский рынок

Ведомости

Hyundai Motor рассматривает возвращение на рынок России после переговоров президентов России и США, пишет южнокорейское издание Hankyung.

Телефонный разговор российского президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа состоялся 12 февраля. На фоне этого внимание приковано к тому, вернется ли на российский рынок южнокорейская компания Hyundai, следует из материала.

Издание отмечает, что производитель продал свой бизнес в России в декабре 2023 г. с возможность выкупа завода в Санкт-Петербурге в течение двух лет. Таким образом, Hyundai должна воспользоваться этим правом до декабря этого года. «Если переговоры о перемирии между Россией и Украиной завершатся положительно, есть вероятность, что Hyundai Motors выкупит проданный завод», – констатировали в издании.

Согласно данным Корейской ассоциации международной торговли, доля Республики Кореи в экспорте легковых автомобилей в Россию достигла 25,5% в 2021 г.

В августе 2024 г. стало известно, что Hyundai подала 17 заявок на регистрацию товарных знаков в России, писали «Ведомости» со ссылкой на данные Роспатента. Бренд прекратил работу в стране в 2022 г. Вместе с товарными знаками Hyundai были поданы заявки на регистрацию бренда автомобилей класса люкс Genesis.

Завод Hyundai в Санкт-Петербурге остановил работу в марте 2022 г. после начала спецоперации на Украине и последовавших санкций. До этого южнокорейский концерн был одним из самых массовых производителей машин на российском рынке. 19 декабря 2023 г. подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ одобрила продажу завода «Хендэ мотор мануфактуринг рус» в Санкт-Петербурге компании ООО «Арт-финанс».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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