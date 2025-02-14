СМИ: Hyundai может вернуться на российский рынок

Издание отмечает, что производитель продал свой бизнес в России в декабре 2023 г. с возможность выкупа завода в Санкт-Петербурге в течение двух лет. Таким образом, Hyundai должна воспользоваться этим правом до декабря этого года. «Если переговоры о перемирии между Россией и Украиной завершатся положительно, есть вероятность, что Hyundai Motors выкупит проданный завод», – констатировали в издании.