СМИ: Hyundai может вернуться на российский рынок
Издание отмечает, что производитель продал свой бизнес в России в декабре 2023 г. с возможность выкупа завода в Санкт-Петербурге в течение двух лет. Таким образом, Hyundai должна воспользоваться этим правом до декабря этого года. «Если переговоры о перемирии между Россией и Украиной завершатся положительно, есть вероятность, что Hyundai Motors выкупит проданный завод», – констатировали в издании.
Согласно данным Корейской ассоциации международной торговли, доля Республики Кореи в экспорте легковых автомобилей в Россию достигла 25,5% в 2021 г.
В августе 2024 г. стало известно, что Hyundai подала 17 заявок на регистрацию товарных знаков в России, писали «Ведомости» со ссылкой на данные Роспатента. Бренд прекратил работу в стране в 2022 г. Вместе с товарными знаками Hyundai были поданы заявки на регистрацию бренда автомобилей класса люкс Genesis.
Завод Hyundai в Санкт-Петербурге остановил работу в марте 2022 г. после начала спецоперации на Украине и последовавших санкций. До этого южнокорейский концерн был одним из самых массовых производителей машин на российском рынке. 19 декабря 2023 г. подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ одобрила продажу завода «Хендэ мотор мануфактуринг рус» в Санкт-Петербурге компании ООО «Арт-финанс».