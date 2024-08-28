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Hyundai подал заявки на регистрацию товарных знаков в России

Всего было подано не менее 17 заявок
Ведомости

Южнокорейский автоконцерн Hyundai подал заявки на регистрацию товарных знаков в России, следует из данных Роспатента. Бренд прекратил работу в России в 2022 г.

Всего было подано не менее 17 заявок. Вместе с товарными знаками Hyundai были поданы заявки на регистрацию бренда автомобилей класса люкс Genesis.

Петербургский завод Hyundai остановил работу в марте 2022 г. из-за спецоперации на Украине и последовавших санкций и сложностей с доставкой компонентов. До этого южнокорейский концерн был одним из самых массовых производителей машин на российском рынке.

19 декабря 2023 г. подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ одобрила продажу завода «Хендэ мотор мануфактуринг рус» в Санкт-Петербурге компании ООО «Арт-финанс».

В феврале этого года глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал, что серийное автопроизводство на бывшем заводе компании Hyundai Motor Company в Санкт-Петербурге могут запустить во II квартале 2024 г. Позже бывший завод Hyundai в Петербурге сменил название на «Автомобильный завод АГР».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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