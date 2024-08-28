Hyundai подал заявки на регистрацию товарных знаков в РоссииВсего было подано не менее 17 заявок
Южнокорейский автоконцерн Hyundai подал заявки на регистрацию товарных знаков в России, следует из данных Роспатента. Бренд прекратил работу в России в 2022 г.
Всего было подано не менее 17 заявок. Вместе с товарными знаками Hyundai были поданы заявки на регистрацию бренда автомобилей класса люкс Genesis.
Петербургский завод Hyundai остановил работу в марте 2022 г. из-за спецоперации на Украине и последовавших санкций и сложностей с доставкой компонентов. До этого южнокорейский концерн был одним из самых массовых производителей машин на российском рынке.
19 декабря 2023 г. подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ одобрила продажу завода «Хендэ мотор мануфактуринг рус» в Санкт-Петербурге компании ООО «Арт-финанс».
В феврале этого года глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал, что серийное автопроизводство на бывшем заводе компании Hyundai Motor Company в Санкт-Петербурге могут запустить во II квартале 2024 г. Позже бывший завод Hyundai в Петербурге сменил название на «Автомобильный завод АГР».