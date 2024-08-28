Hyundai подал заявки на регистрацию товарных знаков в России

В феврале этого года глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал, что серийное автопроизводство на бывшем заводе компании Hyundai Motor Company в Санкт-Петербурге могут запустить во II квартале 2024 г. Позже бывший завод Hyundai в Петербурге сменил название на «Автомобильный завод АГР».