Kia включила российский рынок в план продаж на 2025 год
Возвращение России в стратегию происходит на фоне дискуссии об окончании украинского конфликта и выхода Hyundai Motor Group на российский рынок.
Источники агентства сообщают, что данные Kia по планам продаж были раскрыты только для основных рынков, таких как Северная Америка (1,11 млн единиц авто), Европа (774 000 единиц), Корея (580 000 единиц) и Индия (400 000 единиц). Вместе с тем, включены продажи на российском рынке в размере 50 000 единиц.
В середине февраля стало известно, что Hyundai Motor рассматривает возвращение на рынок России после переговоров президентов России и США, которые состоялись 12 февраля. Издание Hankyung писало, что производитель продал свой бизнес в России в декабре 2023 г. с возможность выкупа завода в Санкт-Петербурге в течение двух лет. Таким образом, Hyundai должна воспользоваться этим правом до декабря 2025 г.
В августе 2024 г. Hyundai подала 17 заявок на регистрацию товарных знаков в России, писали «Ведомости» со ссылкой на данные Роспатента.