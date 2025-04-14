Лавров: Россия ни за кем не бегает по вопросу отмены санкций
Россия «не бегает» за кем-либо ради снятия санкции. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью «Коммерсанту».
«Мы, как вы знаете, ну если вы следите за дискуссией в нашем обществе, мы не бегаем ни за кем, не просим санкции отменить», – сказал министр.
Лавров отметил, что экономическое взаимодействие «перекрыто на 95% по сравнению с рекордными какими-то там $30 млрд 10 лет назад, оно перекрыто практически полностью незаконными санкциями».
Тема возможного снятия санкций против РФ появилась после прихода к власти в США Дональда Трампа. Он выступает за окончание боевых действий на Украине и диалог с Россией. При этом, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призывал «не забегать вперед» по вопросу снятия антироссийских санкций.
Как говорили опрошенные «Ведомостями» экономисты, наиболее значимой для российской экономики была бы отмена секторальных санкций, и прежде всего в финансовой сфере. Затруднения в международных расчетах из-за финансовых санкций распространяются на сделки в основных мировых валютах, отмечали эксперты.