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Песков призвал «не забегать вперед» по вопросу снятия антироссийских санкций

Ведомости

Пока преждевременно говорить о том, какие санкции следует снять с России в первую очередь. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Что касается деталей, то это уже предметы переговоров. И здесь я опять же хочу напомнить вам свои слова – не будем забегать вперед. Нет смысла до переговоров какие-то отдельные сегменты озвучивать», – сказал он.

Песков напомнил, что Москва считает все введенные в отношении России санкции незаконными, при этом российская экономика адаптировалась к ограничениям.

Западные страны ввели масштабные антироссийские санкции после начала Россией боевых действий на Украине в 2022 г. В частности, с февраля 2022 г. страны ЕС ввели уже 16 пакетов рестрикций против РФ. На фоне этого страну также покинули крупные зарубежные компании.

Тема возможного снятия западных санкций возникла после прихода к власти в США Дональда Трампа. Республиканец выступает за окончание боевых действий на Украине и диалог с Россией. Он также допускал снятие санкций с России «в какой-то момент». В то же время, 27 февраля Трамп на год продлил действие санкций, введенных в отношении России в связи с «угрозой территориальной целостности Украины».

Опрошенные «Ведомостями» экономисты отмечали, что даже незначительное снятие американских санкций против России станет позитивным сценарием для ВВП, внешней торговли, снизит напряженность на рынке труда и позволит замедлить инфляцию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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