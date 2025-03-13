Песков призвал «не забегать вперед» по вопросу снятия антироссийских санкций

Тема возможного снятия западных санкций возникла после прихода к власти в США Дональда Трампа. Республиканец выступает за окончание боевых действий на Украине и диалог с Россией. Он также допускал снятие санкций с России «в какой-то момент». В то же время, 27 февраля Трамп на год продлил действие санкций, введенных в отношении России в связи с «угрозой территориальной целостности Украины».