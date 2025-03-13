Песков призвал «не забегать вперед» по вопросу снятия антироссийских санкций
Пока преждевременно говорить о том, какие санкции следует снять с России в первую очередь. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Что касается деталей, то это уже предметы переговоров. И здесь я опять же хочу напомнить вам свои слова – не будем забегать вперед. Нет смысла до переговоров какие-то отдельные сегменты озвучивать», – сказал он.
Песков напомнил, что Москва считает все введенные в отношении России санкции незаконными, при этом российская экономика адаптировалась к ограничениям.
Западные страны ввели масштабные антироссийские санкции после начала Россией боевых действий на Украине в 2022 г. В частности, с февраля 2022 г. страны ЕС ввели уже 16 пакетов рестрикций против РФ. На фоне этого страну также покинули крупные зарубежные компании.
Тема возможного снятия западных санкций возникла после прихода к власти в США Дональда Трампа. Республиканец выступает за окончание боевых действий на Украине и диалог с Россией. Он также допускал снятие санкций с России «в какой-то момент». В то же время, 27 февраля Трамп на год продлил действие санкций, введенных в отношении России в связи с «угрозой территориальной целостности Украины».
Опрошенные «Ведомостями» экономисты отмечали, что даже незначительное снятие американских санкций против России станет позитивным сценарием для ВВП, внешней торговли, снизит напряженность на рынке труда и позволит замедлить инфляцию.