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Трамп рассматривает усиление санкций против России до прекращения огня

Он также призвал стороны конфликта немедленно сесть за стол переговоров
Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что всерьез рассматривает возможность усиления санкций против России до соглашения о перемирии. Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице Truth.

«Исходя из того, что Россия прямо сейчас «избивает» Украину на поле боя, я настоятельно рассматриваю масштабные санкции в банковском секторе и пошлины в отношении России до тех пор, пока не будет достигнуто прекращение огня и окончательное соглашение о мире», – написал Трамп, призвав стороны сесть за стол переговоров «прямо сейчас, пока не стало слишком поздно».

Ранее президент США говорил, что Россия и Украина готовы к заключению мирного соглашения, так как у них нет альтернативы. 5 марта в ходе обращения к конгрессу Трамп сообщил, что получил письмо от президента Украины Владимира Зеленского, в котором последний выразил желание к началу мирных переговоров. В своем письме украинский лидер выразил благодарность США за поддержку, а также написал, что Украина готова подписать соглашение по полезным ископаемым в «любое удобное» для Трампа время.

6 марта спецпосланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф сообщил журналистам, что на переговорах США и Украины в Саудовской Аравии пройдет обсуждение основ сделки по урегулированию конфликта и шестимесячного перемирия с Россией.

26 февраля Трамп заявил, что санкции против России могут быть сняты после заключения мирного соглашения по Украине. На вопрос, является ли ослабление санкций против России возможной частью общего соглашения, Трамп ответил: «Нет». Американский президент выразил уверенность в том, что соглашение по урегулированию конфликта на Украине может быть достигнуто, но подчеркнул, что не может этого гарантировать.

Вместе с тем, 27 февраля, Трамп на год продлил действие санкций, введенных в отношении России в связи с «угрозой территориальной целостности Украины». Речь идет об указе 13660, который был подписан в 2014 г. бывшим президентом США Бараком Обамой. Указом вводятся санкции против ряда лиц и организаций, которые, по мнению Вашингтона, ответственны за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Согласно документу, также введены ограничения на поездки определенных лиц, ответственных за присоединение Крыма к России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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