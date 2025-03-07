Трамп рассматривает усиление санкций против России до прекращения огня

Трамп рассматривает усиление санкций против России до прекращения огняОн также призвал стороны конфликта немедленно сесть за стол переговоров
Президент США Дональд Трамп заявил, что всерьез рассматривает возможность усиления санкций против России до соглашения о перемирии. Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице Truth.
«Исходя из того, что Россия прямо сейчас «избивает» Украину на поле боя, я настоятельно рассматриваю масштабные санкции в банковском секторе и пошлины в отношении России до тех пор, пока не будет достигнуто прекращение огня и окончательное соглашение о мире», – написал Трамп, призвав стороны сесть за стол переговоров «прямо сейчас, пока не стало слишком поздно».
Ранее президент США говорил, что Россия и Украина готовы к заключению мирного соглашения, так как у них нет альтернативы. 5 марта в ходе обращения к конгрессу Трамп сообщил, что получил письмо от президента Украины Владимира Зеленского, в котором последний выразил желание к началу мирных переговоров. В своем письме украинский лидер выразил благодарность США за поддержку, а также написал, что Украина готова подписать соглашение по полезным ископаемым в «любое удобное» для Трампа время.
6 марта спецпосланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф сообщил журналистам, что на переговорах США и Украины в Саудовской Аравии пройдет обсуждение основ сделки по урегулированию конфликта и шестимесячного перемирия с Россией.
26 февраля Трамп заявил, что санкции против России могут быть сняты после заключения мирного соглашения по Украине. На вопрос, является ли ослабление санкций против России возможной частью общего соглашения, Трамп ответил: «Нет». Американский президент выразил уверенность в том, что соглашение по урегулированию конфликта на Украине может быть достигнуто, но подчеркнул, что не может этого гарантировать.
Вместе с тем, 27 февраля, Трамп на год продлил действие санкций, введенных в отношении России в связи с «угрозой территориальной целостности Украины». Речь идет об указе 13660, который был подписан в 2014 г. бывшим президентом США Бараком Обамой. Указом вводятся санкции против ряда лиц и организаций, которые, по мнению Вашингтона, ответственны за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Согласно документу, также введены ограничения на поездки определенных лиц, ответственных за присоединение Крыма к России.