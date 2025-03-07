Трамп: Украина и Россия хотят заключить соглашение, потому что у них нет выбора
Президент США Дональд Трамп считает, что Россия и Украина готовы к заключению мирного соглашения, так как у них нет альтернативы.
«Украина хочет заключить соглашение, потому что у нее нет другого выбора. Также считаю, что и Россия хочет договориться, но по иной причине, которую знаю только я, только я. У них тоже нет выбора», – сказал Трамп журналистам.
5 марта в ходе обращения к конгрессу Трамп сообщил, что получил письмо от президента Украины Владимира Зеленского, в котором последний выразил желание к началу мирных переговоров. В своем письме украинский лидер выразил благодарность США за поддержку, а также написал, что Украина готова подписать соглашение по полезным ископаемым в «любое удобное» для Трампа время.
6 марта спецпосланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф сообщил журналистам, что на переговорах США и Украины в Саудовской Аравии пройдет обсуждение основ сделки по урегулированию конфликта и шестимесячное перемирие с Россией.