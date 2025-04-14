В Кремле не удивились решению Трампа продлить санкции против России

11 апреля портал Axios писал со ссылкой на источники, что президент США «разочарован тем, что переговоры за последние недели не достигли существенного прогресса». Один из собеседников рассказал, что если к концу месяца не будет достигнуто перемирие, Трамп может ввести дополнительные санкции против России. 27 февраля американский лидер также на год продлил действие ограничений, введенных в отношении РФ в связи с «угрозой территориальной целостности Украины». Речь идет об указе 13 660, который был подписан в 2014 г. экс-президентом США Бараком Обамой. Документом вводятся санкции против ряда лиц и организаций, которые, по мнению Вашингтона, ответственны за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины.