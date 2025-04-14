В Кремле не удивились решению Трампа продлить санкции против России

В Кремле не удивились решению Трампа продлить санкции против РоссииРФ и США находятся в начале пути по нормализации отношений, сказал Песков
В Кремле не удивлены решению президента США Дональда Трампа продлить санкции в отношении России еще на год. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Честно говоря, вряд ли стоило бы ожидать другого решения, тем более это достаточно автоматические действия. Мы находимся, наверное, в начале нашего пути по нормализации отношений, по выстраиванию [отношений] фактически заново. Поэтому никаких завышенных ожиданий здесь у нас не было на этот счет», – сказал Песков.
Трамп 12 апреля продлил действие пакета санкций в отношении России еще на один год. Ограничения были введены 15 апреля 2021 г. в период президентства демократа Джо Байдена. Решение Трампа предусматривает продление в стране режима чрезвычайного положения в связи с якобы «вредоносной деятельностью» властей РФ, а также блокировку российских активов.
Официальные контакты на высшем уровне между Москвой и Вашингтоном возобновились после возвращения Трампа к власти: в феврале у него состоялся первый за долгое время телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, о котором сообщалось официально. После этого в столице Саудовской Аравии и Турции прошел ряд встреч между делегациями из России и США. Кроме того, спецпредставители Путина и Трампа нанесли визиты в Вашингтон и Москву. Стороны в течение этого времени обсуждали перезагрузку отношений между странами, а также урегулирование российско-украинского конфликта.
11 апреля портал Axios писал со ссылкой на источники, что президент США «разочарован тем, что переговоры за последние недели не достигли существенного прогресса». Один из собеседников рассказал, что если к концу месяца не будет достигнуто перемирие, Трамп может ввести дополнительные санкции против России. 27 февраля американский лидер также на год продлил действие ограничений, введенных в отношении РФ в связи с «угрозой территориальной целостности Украины». Речь идет об указе 13 660, который был подписан в 2014 г. экс-президентом США Бараком Обамой. Документом вводятся санкции против ряда лиц и организаций, которые, по мнению Вашингтона, ответственны за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины.