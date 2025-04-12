Трамп продлил санкции против России на один год

27 февраля Трамп на год продлил действие санкций, введенных в отношении России в связи с «угрозой территориальной целостности Украины». Речь идет об указе 13660, который был подписан в 2014 г. бывшим президентом США Бараком Обамой. Указом вводятся санкции против ряда лиц и организаций, которые, по мнению Вашингтона, ответственны за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины.