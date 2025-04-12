Трамп продлил санкции против России на один год

Трамп продлил санкции против России на один годПакет ограничений был введен демократом Байденом
Президент США Дональд Трамп продлил действие пакета санкций в отношении России еще на один год, следует из уведомления в Федеральном реестре США.
Пакет был введен 15 апреля 2021 г. Он предусматривает чрезвычайное положение в США в связи с «угрозой нацбезопасности» от действий Москвы, а также блокировку российских активов. Рестрикции были введены еще в период президентства демократа Джо Байдена.
Ограничения связаны с «вредоносными действиями правительства РФ за рубежом, в частности, попытки подорвать проведение свободных и справедливых демократических выборов в Соединенных Штатах». Также в документ указывается о предполагаемых нарушениях РФ по вопросам работы журналистов, принципов международного права и пр.
27 февраля Трамп на год продлил действие санкций, введенных в отношении России в связи с «угрозой территориальной целостности Украины». Речь идет об указе 13660, который был подписан в 2014 г. бывшим президентом США Бараком Обамой. Указом вводятся санкции против ряда лиц и организаций, которые, по мнению Вашингтона, ответственны за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины.
11 апреля Трамп призвал Россию «начать действовать» для остановки боев на Украине. Заявление было опубликовано в преддверии переговоров президента РФ Владимира Путина со спецпосланником американского лидера по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом, которые состоялись вечером того же дня в Санкт-Петербурге.