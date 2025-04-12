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Трамп продлил санкции против России на один год

Пакет ограничений был введен демократом Байденом
Ведомости

Президент США Дональд Трамп продлил действие пакета санкций в отношении России еще на один год, следует из уведомления в Федеральном реестре США.

Пакет был введен 15 апреля 2021 г. Он предусматривает чрезвычайное положение в США в связи с «угрозой нацбезопасности» от действий Москвы, а также блокировку российских активов. Рестрикции были введены еще в период президентства демократа Джо Байдена.

Ограничения связаны с «вредоносными действиями правительства РФ за рубежом, в частности, попытки подорвать проведение свободных и справедливых демократических выборов в Соединенных Штатах». Также в документ указывается о предполагаемых нарушениях РФ по вопросам работы журналистов, принципов международного права и пр.

27 февраля Трамп на год продлил действие санкций, введенных в отношении России в связи с «угрозой территориальной целостности Украины». Речь идет об указе 13660, который был подписан в 2014 г. бывшим президентом США Бараком Обамой. Указом вводятся санкции против ряда лиц и организаций, которые, по мнению Вашингтона, ответственны за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины.

11 апреля Трамп призвал Россию «начать действовать» для остановки боев на Украине. Заявление было опубликовано в преддверии переговоров президента РФ Владимира Путина со спецпосланником американского лидера по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом, которые состоялись вечером того же дня в Санкт-Петербурге.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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