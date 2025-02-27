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Трамп продлил действие ряда антироссийских санкций на год

Ведомости

Президент США Дональд Трамп на год продлил действие санкций, введенных в отношении России в связи с «угрозой территориальной целостности Украины», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документы, распространенные Белым домом.

В документе указано, что, в соответствии с разделом 202(d) закона о чрезвычайных ситуациях (50 U.S.C. 1622(d)), действие чрезвычайного положения в стране, объявленного в указе 13660, было продлено на один год.

Речь идет об указе 13660, который был подписан в 2014 г. бывшим президентом США Бараком Обамой. Указом вводятся санкции против ряда лиц и организаций, которые, по мнению Вашингтона, ответственны за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Согласно документу, также введены ограничения на поездки определенных лиц, ответственных за присоединение Крыма к России.

26 февраля Трамп заявил, что санкции против России могут были сняты после заключения мирного соглашения по Украине. На вопрос, является ли ослабление санкций против России возможной частью общего соглашения, Трамп ответил: «Нет». Американский президент выразил уверенность в том, что соглашение по урегулированию конфликта на Украине может быть достигнуто, но подчеркнул, что не может этого гарантировать.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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