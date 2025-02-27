Трамп продлил действие ряда антироссийских санкций на год

26 февраля Трамп заявил, что санкции против России могут были сняты после заключения мирного соглашения по Украине. На вопрос, является ли ослабление санкций против России возможной частью общего соглашения, Трамп ответил: «Нет». Американский президент выразил уверенность в том, что соглашение по урегулированию конфликта на Украине может быть достигнуто, но подчеркнул, что не может этого гарантировать.