Трамп продлил действие ряда антироссийских санкций на год
Президент США Дональд Трамп на год продлил действие санкций, введенных в отношении России в связи с «угрозой территориальной целостности Украины», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документы, распространенные Белым домом.
В документе указано, что, в соответствии с разделом 202(d) закона о чрезвычайных ситуациях (50 U.S.C. 1622(d)), действие чрезвычайного положения в стране, объявленного в указе 13660, было продлено на один год.
Речь идет об указе 13660, который был подписан в 2014 г. бывшим президентом США Бараком Обамой. Указом вводятся санкции против ряда лиц и организаций, которые, по мнению Вашингтона, ответственны за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Согласно документу, также введены ограничения на поездки определенных лиц, ответственных за присоединение Крыма к России.
26 февраля Трамп заявил, что санкции против России могут были сняты после заключения мирного соглашения по Украине. На вопрос, является ли ослабление санкций против России возможной частью общего соглашения, Трамп ответил: «Нет». Американский президент выразил уверенность в том, что соглашение по урегулированию конфликта на Украине может быть достигнуто, но подчеркнул, что не может этого гарантировать.