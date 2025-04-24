Трамп не увидел в действиях России препятствий для заключения мирного соглашения

«Посмотрим, что будет. Я думаю, мы заключим соглашение, и если это произойдет – это будет прекрасно. Тогда о вашем вопросе можно будет не беспокоиться. Спросите меня об этом через две недели, и увидим. Но, как мне кажется, мы очень близки к соглашению», – сказал он.