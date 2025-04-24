Трамп не увидел в действиях России препятствий для заключения мирного соглашения

Трамп не увидел в действиях России препятствий для заключения мирного соглашенияОн подчеркнул, что США оказывают давление на обе стороны украинского конфликта
Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает, что Россия препятствует заключению соглашения о прекращении огня на Украине.
«Я так не думаю. Мне кажется, что обе стороны сейчас хотят мира. Они готовы что-то предпринять. Посмотрим, что из этого выйдет. Все очень сложно, действительно сложно, но, как мне кажется, обе стороны настроены на достижение мира», – сказал Трамп в беседе с журналистами в Белом доме, отвечая на вопрос, является ли Россия препятствием для заключения сделки о перемирии.
Трамп подчеркнул, что Вашингтон оказывает большое давление на обе стороны.
На уточняющий вопрос, какое именно давление оказывается на Москву, чтобы добиться результата в достижении мира на Украине, Трамп ответил: «вы даже не представляете, какое давление я оказываю на Россию».
«Мы оказываем серьезное давление на Россию, и Россия об этом знает. Я думаю, он [президент РФ Владимир Путин] хочет заключить сделку. Скоро узнаем. Но нужно, чтобы оба партнера были заинтересованы. Украине тоже нужно хотеть мира. А сейчас по ней наносятся очень серьезные удары, и я действительно верю, что они тоже хотят заключить соглашение», – сказал он.
Американский президент выразил уверенность, что и Европа, и Украина согласятся на мирное соглашение.
«Я так думаю. Верю, что они примут его, и, надеюсь, мы скоро покончим с этим [конфликтом]», – сказал он.
Ранее Трамп выразил надежду, что Путин отреагирует на его призыв прекратить ракетные удары по Украине.
24 апреля в социальной сети Truth Social Трамп высказал недовольство ударами по Киеву и призвал к скорейшему заключению мирного соглашения между сторонами конфликта.
На вопрос журналистов, введет ли он новые санкции против России, если удары по Украине не прекратятся, Трамп сказал: «я бы предпочел ответить на этот вопрос через неделю – хочу сначала увидеть, удастся ли нам договориться».
«Сейчас нет смысла отвечать, но скажу так: если нет – мне это не понравится. Тогда начнутся другие процессы», – добавил он.
Комментируя возможные территориальные уступки Украины, Трамп подчеркнул, что они зависят от того, о каких конкретно территориях идет речь.
«Зависит от территории», – сказал Трамп в ответ на вопрос, придется ли Украине отказаться от каких-либо земель. «Они уже потеряли много территорий, и мы сделаем все возможное, работая с Украиной. Мы постараемся сделать все, что в наших силах, но они потеряли немало», – отметил глава Белого дома.
Комментируя уступки, предложенные России, Трамп заявил, что прекращение боевых действий и отказ от стремления установить полный контроль над Украиной стало бы значительной уступкой со стороны Москвы.
«Остановить войну, прекратить попытки захватить всю страну – это довольно серьезная уступка», – сказал американский лидер.
18 апреля Трамп предупредил, что Вашингтон прекратит участие в мирном процессе по Украине, если какая-либо из сторон конфликта будет затруднять переговоры.
Журналисты поинтересовались, продолжится ли обмен разведданными с Украиной и поставки ракет Patriot, если Вашингтон выйдет из переговоров.
«Посмотрим, что будет. Я думаю, мы заключим соглашение, и если это произойдет – это будет прекрасно. Тогда о вашем вопросе можно будет не беспокоиться. Спросите меня об этом через две недели, и увидим. Но, как мне кажется, мы очень близки к соглашению», – сказал он.
Госсекретарь США Марко Рубио, который присутствовал во время беседы с прессой, заявил, что конфликт может быть завершен.
«Эта война может быть окончена. Обе стороны должны согласиться на это. Мы показали им путь вперед, обсудили соответствующие идеи. Вчера была хорошая встреча. Были также плодотворные переговоры в выходные. Мы показали им финишную прямую. Нужно, чтобы обе стороны сказали "да"», – сказал он.
Ранее Трамп выразил надежду на то, что соглашение по урегулированию конфликта может быть достигнуто на текущей неделе. Он сделал такое заявление после того, как Путин объявил о пасхальном перемирии, продлившемся до 21 апреля.
Днем 23 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что контакты Москвы и Вашингтона по мирному урегулированию продолжаются, но вокруг этого процесса «очень много нюансов».