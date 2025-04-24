Трамп допустил встречу с Путиным после поездки в Саудовскую Аравию
Президент США Дональд Трамп не исключил возможность встречи с российским лидером Владимиром Путиным после своего визита в Саудовскую Аравию. Прямую трансляцию брифинга вел канал Fox News.
Комментируя вопрос о личной встрече с российским лидером во время предстоящей поездки на Ближний Восток, американский президент заявил, что это маловероятно.
«Полагаю, мы встретимся вскоре после этого»», – сказал Трамп.
С 13 по 16 мая Трамп посетит три страны Персидского залива: Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар. 23 апреля пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт также заявляла, что на данный момент встречи в Саудовской Аравии, куда Трамп собирается в мае, не запланировано.
Ранее Трамп выразил надежду на то, что соглашение по урегулированию конфликта может быть достигнуто на текущей неделе. Он высказался после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о пасхальном перемирии, продлившемся до 21 апреля.