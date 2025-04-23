Белый дом: Трамп теряет терпение

«Президент разочарован. Его терпение на исходе. Он хочет поступить правильно с точки зрения мира во всем мире. Он хочет мира, хочет, чтобы убийства прекратились, – сказала Левитт журналистам. – Но для этого нужно, чтобы обе стороны были готовы к этому, а, к сожалению, президент Зеленский, похоже, движется в противоположном направлении».