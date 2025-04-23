Белый дом: Трамп теряет терпение

Белый дом: Трамп теряет терпениеЛевитт назвала ведение Зеленским переговоров через прессу неприемлемым
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что терпение президента США Дональда Трампа иссякает, а украинский лидер Владимир Зеленский идет вразрез усилиям по мирному урегулированию конфликта.
«Президент разочарован. Его терпение на исходе. Он хочет поступить правильно с точки зрения мира во всем мире. Он хочет мира, хочет, чтобы убийства прекратились, – сказала Левитт журналистам. – Но для этого нужно, чтобы обе стороны были готовы к этому, а, к сожалению, президент Зеленский, похоже, движется в противоположном направлении».
На уточняющий вопрос, выйдет ли Трамп из переговорного процесса, если Зеленский не сядет за стол до конца сегодняшнего дня, Левитт ответила: «Не до конца сегодняшнего дня, но президент ясно дал понять, что его разочарование растет, и он должен видеть, что дело движется к завершению».
23 апреля Трамп обвинил украинского лидера в том, что он своими «провокационными» заявлениями наносит вред мирным переговорам. Трамп сделал заявление после высказываний Зеленского о Крыме.
The Washington Post сообщила 22 апреля, что США могут предложить на переговорах с Украиной и ЕС 23 апреля признать Крым российским. Зеленский, отвечая на сообщения, заявил, что Киев не признает территорию полуострова российской.
Левитт подчеркнула, что Трамп не просит Украину признать Крым российским.
«Никто этого от них не требует. То, чего он добивается, – это чтобы стороны сели за стол переговоров, – сказала она. – К сожалению, президент Зеленский, похоже, пытается вести эти мирные переговоры через прессу, и это неприемлемо для президента».
Левитт добавила, что мирные переговоры по Украине должны проходить за закрытыми дверями.
«Команда по нацбезопасности президента, его советники вложили значительное количество времени, энергии и усилий. Американские налогоплательщики уже профинансировали миллиарды долларов в этой кампании, и всему есть предел», – сказала она.
Левитт также заметила, что на данный момент встречи в Саудовской Аравии, куда Трамп собирается в мае, не запланировано.
Ранее Трамп выразил надежду на то, что соглашение по урегулированию конфликта может быть достигнуто на текущей неделе. Он высказался после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о пасхальном перемирии, продлившемся до 21 апреля.
Днем 23 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что контакты Москвы и Вашингтона по мирному урегулированию продолжаются, но вокруг этого процесса «очень много нюансов».