Рубио: шансов на сделку по Украине к концу недели мало

«Если в какой-то момент мы увидим, что они слишком далеки друг от друга и прогресса нет, нам, возможно, придется переключить внимание на другие важные вопросы, ведь в мире происходит много значимого, – сказал он. – Это не наша война. Мы ее не начинали. Мы стараемся помочь всем ее закончить. Может быть, они [Россия, Украина] слишком далеки друг от друга, но я надеюсь, что нет».