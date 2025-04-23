Рубио: шансов на сделку по Украине к концу недели мало

Рубио: шансов на сделку по Украине к концу недели малоОн подчеркнул, что у конфликта нет военного решения и нужно понимать позиции обеих сторон
Госсекретарь США Марко Рубио выразил сомнение, что договоренности по Украине будут достигнуты на этой неделе, но подчеркнул, что сохраняется надежда на быстрый прогресс.
«Не знаю, получится ли к концу недели, – сказал Рубио в интервью The Free Press. – Я надеюсь, что мы сможем достичь какого-то прогресса быстро. И я остаюсь оптимистом, потому что это ужасный конфликт и его нужно закончить: у него нет военного решения».
20 апреля президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что соглашение по урегулированию конфликта на Украине между Москвой и Киевом будет достигнуто на текущей неделе. Он высказался после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о пасхальном перемирии, продлившемся до 21 апреля.
По его словам, «нужно быть откровенными», и Украина не сможет вытеснить Россию на позиции до 2014 г. Американский госсекретарь также отметил, что для Вашингтона важно понимать позиции обеих сторон конфликта.
«Наша задача – понять позицию России, что нам стало проще после трех лет отсутствия диалога, – объяснил он. – Также важно понимать позицию Украины и выяснить, находятся ли они хотя бы «на одной волне», потому что пока они как будто с разных концов света. Может оказаться, что они настолько далеки друг от друга, что мир сейчас окажется невозможен».
Рубио отметил, что США вложили значительные усилия на высшем уровне правительства для достижения мира на Украине и будут продолжать это, пока существует реальная возможность добиться успеха.
«Если в какой-то момент мы увидим, что они слишком далеки друг от друга и прогресса нет, нам, возможно, придется переключить внимание на другие важные вопросы, ведь в мире происходит много значимого, – сказал он. – Это не наша война. Мы ее не начинали. Мы стараемся помочь всем ее закончить. Может быть, они [Россия, Украина] слишком далеки друг от друга, но я надеюсь, что нет».
Рубио подчеркнул, что важно сохранять оптимизм и быть готовыми сделать все возможное, чтобы сблизить стороны конфликта. «Надеюсь, нам это удастся, но в итоге все зависит не от нас. Все зависит от России и Украины. Они должны сами принять решение о том, чтобы приблизиться друг к другу, и мы должны увидеть реальный прогресс», – подытожил он.
23 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что контакты Москвы и Вашингтона по мирному урегулированию продолжаются, но вокруг этого процесса «очень много нюансов».
О нюансах в вопросах урегулирования конфликта заявлял президент РФ в марте. Тогда он подтвердил, что Москва готова остановить боевые действия, но прекращение огня должно привести к долгосрочному миру. Заявление Путина прозвучало после предложения Трампа остановить бои на 30 дней.
На этой неделе ожидается визит спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа в Россию. Одновременно с этим должны состояться встречи американской делегации с Украиной и ЕС в Лондоне 23 апреля. При этом МИД Великобритании сообщил о том, что встреча была отложена.
New York Post сообщила 21 апреля, что Трамп намерен представить свой мирный план по решению российско-украинского конфликта в течение трех дней. По данным издания, план может включать размещение европейских миротворцев на территории Украины.