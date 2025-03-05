Какую военную помощь США успели оказать Украине за три года

Отношения администраций США и Украины обострились после визита украинского президента Владимира Зеленского в Белый дом 28 февраля. На переговорах лидеры планировали обсудить детали сделки по разработке полезных ископаемых на территории Украины. Но встреча перед камерами превратилась в перепалку между Зеленским с Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом, обвинивших в результате Зеленского в неготовности к мирным переговорам с Россией. Украинский президент досрочно покинул США, а сделка по минеральным ресурсам так и не была заключена. Трамп во время своего обращения к конгрессу сообщил, что 4 марта получил письмо от Зеленского, в котором тот выразил желание перейти к мирным переговорам.