Какую военную помощь США успели оказать Украине за три года

Какую военную помощь США успели оказать Украине за три года4 марта Вашингтон объявил о ее заморозке
4 марта стало известно о заморозке США военной помощи Украине. Сначала об этом сообщили ряд американских изданий со ссылкой на источники («Ведомостям» позже эту информацию подтвердил представитель Пентагона). Вечером того же дня о приостановке помощи сообщил и госдепартамент США, причем сделал это довольно неожиданным образом. Внешнеполитическое ведомство обновило свою же публикацию от 20 января (позже в тот день состоялась инаугурация нового президента Дональда Трампа), в которой подводились итоги военной поддержки Вашингтоном Киева.
Первые два абзаца, где Киев назывался «ключевым региональным стратегическим партнером», а военная поддержка Украины – «неотложным приоритетом в области обеспечения безопасности», были удалены. Вместо них добавлены три новых абзаца, в которых содержится призыв к прекращению «конфликта между Украиной и Россией» и подчеркивается необходимость его дипломатического решения.
«С 3 марта 2025 г. мы приостанавливаем и пересматриваем нашу помощь, чтобы убедиться, что она способствует решению проблемы», – говорится в обновленной публикации.
Сколько США потратили на военную помощь Киеву
Общая военная помощь США с 24 февраля 2022 г. по декабрь 2024 г. (в январе и феврале о новых поставках не сообщалось) составила $65,9 млрд, следует из этой же публикации госдепартамента. С 2014 г. поставки составили $69,2 млрд.
По подсчетам Кильского института мировой экономики, общая помощь США Украине с 24 февраля 2022 г. по 31 декабря 2024 г. составила 114,15 млрд евро – $122,06 млрд по текущему курсу. Из этой суммы $67,5 млрд приходится на военную помощь, $49,04 млрд – на финансовую, а $3,6 млрд – на гуманитарную. Совокупную поддержку европейских стран за этот же период организация оценивает в $141,15 млрд.
США в результате занимают первое место среди всех стран, поддержавших Украину, по объему выделенной помощи всех видов. По соотношению же доли финансовой помощи к ВВП США занимают 2-е место (0,2%), а военной помощи – 17-е (0,3%). Первые три места по последнему показателю занимают Дания (2,04% от ВВП), Эстония (2,02%) и Литва (1,5%).
Дональд Трамп в свою очередь неоднократно говорил, что Вашингтон потратил на поддержку Киева $350 млрд. В своем обращении к конгрессу 5 марта американский президент заявил о «сотнях миллиардах долларов», выделенных США на поддержку обороны Украины «без каких-либо гарантий».
Какие вооружения Украина получила от США
Госдепартамент США 20 января перечислил множество видов вооружений, которые были поставлены Киеву с 24 февраля 2022 г. Впрочем, количественные показатели ведомство привело лишь по некоторым поставкам. Так, довольно подробно указаны поставленные Украине комплексы противовоздушной обороны, артиллерийские и ракетные системы, а также бронетехника.
В общей сложности США поставили 76 танков и более 300 боевых машин пехоты (БМП) Bradley, следует из данных госдепа. Кильский институт мировой экономики уточняет, что всего США поставили 352 БМП этого типа. При этом по количеству поставленных танков США сильно уступают Польше (354 шт.) и Нидерландам (104). По поставкам БМП США являются на сегодняшний день лидером. Стоимость американских поставок танков и БМП аналитики Кильского института оценивают в $634 млн (польских – в $682 млн) и $669 млн соответственно. Стоимость всех систем ПВО, полученных Киевом от США (17 шт.), оценивается в $1,5 млрд. Это сильно уступает поставкам Германии (27 шт. стоимостью $4,8 млрд).
США больше всех прочих поставили Украине и гаубиц (201 шт. стоимостью $977 млн) и артиллерийских ракетных комплексов (39 шт. HIMARS стоимостью $588 млн, госдеп заявляет о более 40 шт.) Всего Украина с 24 февраля 2022 г. по 31 декабря 2024 г. получила от своих партнеров, по оценкам Кильского института, 922 танка, 1294 БМП, 704 гаубицы, 82 артиллерийских ракетных комплекса и 77 комплексов ПВО.
Последний крупный пакет военной помощи из запасов Пентагона по решениям президента (PDA) cтоимостью $1,22 млрд США направили Украине 30 декабря 2024 г. в период администрации Джо Байдена. Он включал некоторые передовые виды вооружений, такие как боеприпасы для системы ПВО, ракеты Stinger. С тех пор о новых поставках не сообщалось.
Отношения администраций США и Украины обострились после визита украинского президента Владимира Зеленского в Белый дом 28 февраля. На переговорах лидеры планировали обсудить детали сделки по разработке полезных ископаемых на территории Украины. Но встреча перед камерами превратилась в перепалку между Зеленским с Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом, обвинивших в результате Зеленского в неготовности к мирным переговорам с Россией. Украинский президент досрочно покинул США, а сделка по минеральным ресурсам так и не была заключена. Трамп во время своего обращения к конгрессу сообщил, что 4 марта получил письмо от Зеленского, в котором тот выразил желание перейти к мирным переговорам.