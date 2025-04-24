Трамп выразил недовольство в связи с ударами по Украине
Президент США Дональд Трамп выразил недовольство ударами по Киеву и призвал к скорейшему заключению мирного соглашения между сторонами конфликта. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.
«Это было совершенно не нужно и крайне не вовремя» – написал он.
24 апреля пресс-служба Минобороны России сообщила, что Вооруженные силы страны за ночь нанесли массированный удар по предприятиям авиационной, ракетно-космической, машиностроительной и бронетанковой промышленности Украины, а также заводам, выпускающим ракетное топливо и порох. Местонахождение целей в сводке не приводится.
Комментарий Трампа обусловлен его основным переговорными подходом – в равной степени оказывать дозированное давление на обе стороны, говорит старший научный сотрудник ИСКРАН Павел Кошкин. По мнению эксперта, резкая смена тональности, несмотря на кажущуюся хаотичность, лично Трампу может казаться эффективной переговорной тактикой, в результате применения которой и Россия, и Украина будут более склонны идти навстречу американским предложениям.
23 апреля в Лондоне должны были состояться переговоры американской, европейской и украинской делегаций по урегулированию конфликта. За день до назначенной встречи госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не будет присутствовать на переговорах. О его решении стало известно после заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев не станет признавать контроль Москвы над Крымом.
Позже ведущие дипломаты Великобритании, США, Франции, Германии и Украины отложили переговоры. Вместо запланированной встречи состоялись переговоры между старшими должностными лицами из пяти стран.
The Washington Post со ссылкой на источники писала, что срыв переговоров произошел в связи с недовольством Вашингтона из-за нежелания Киева признать условия мирного плана Трампа. Как сообщало Reuters, перед переговорами Украина подготовила документ, согласно которому до «полного и безоговорочного прекращения огня» не будет никаких обсуждений территориальных вопросов.
После срыва переговоров по украинскому вопросу в Лондоне Трамп обвинил Зеленского в том, что он своими «провокационными» заявлениями наносит вред мирным переговорам.
22 апреля помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал о планах спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа вновь приехать в Россию, эти сведения подтвердила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков пообещал проинформировать о контактах главы государства Владимира Путина и спецпосланника, «если и когда» они состоятся.