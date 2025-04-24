Песков не подтвердил и не опроверг возможную встречу Путина с Уиткоффом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал проинформировать о контактах главы государства Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, «если и когда» они состоятся.
«Подробности переговоров до того, как они состоялись, мы раскрыть не в состоянии. Мы так не умеем. <…> Ничего не укроем, мы все вам сообщим», – сказал Песков.
О том что Уиткофф может встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным 25 апреля, писал Axios со ссылкой на источники. 22 апреля помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал о планах Уиткоффа вновь приехать в Россию, эти сведения подтвердила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
Визит Уиткоффа в Россию может стать четвертым за последние три месяца. С Путиным за это время он встретился дважды.