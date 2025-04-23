Axios: Уиткофф может встретиться с Путиным 25 апреля
Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф может встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным 25 апреля. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники.
«Ожидается, что спецпосланник Белого дома Уиткофф встретится с президентом Путиным в пятницу [25 апреля]», – говорится в сообщении.
22 апреля помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил о планах Уиткоффа вновь приехать в Россию. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт позже подтвердила эту информацию.
Дата визита пока неизвестна. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль проинформирует о визите Уиткоффа «по факту».
Визит Уиткоффа в Россию станет четвертым за последние три месяца. За этот период спецпосланник президента США Дональда Трампа встретился с Путиным два раза. 21 апреля стало известно, что президент США может представить свой мирный план по решению российско-украинского конфликта в течение трех дней.