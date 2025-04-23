Axios: Уиткофф может встретиться с Путиным 25 апреля

Визит Уиткоффа в Россию станет четвертым за последние три месяца. За этот период спецпосланник президента США Дональда Трампа встретился с Путиным два раза. 21 апреля стало известно, что президент США может представить свой мирный план по решению российско-украинского конфликта в течение трех дней.