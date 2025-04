Главные дипломаты Европы отложили встречу по Украине в Лондоне

22 апреля The New York Times со ссылкой источники писала, что госсекретарь США Марко Рубио не поедет в Лондон для переговоров с Украиной и Евросоюзом. О его решении стало известно после заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев не станет признавать контроль Москвы над Крымом. Госдепартамент отмечал, что на встрече в Лондоне будет присутствовать спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог. The Washington Post сообщала, что Вашингтон может предложить признать Крым российским на переговорах.