Главные дипломаты Европы отложили встречу по Украине в Лондоне
Ведущие дипломаты Великобритании, США, Франции, Германии и Украины отложили переговоры по украинскому вопросу в Лондоне. Об этом пишет Sky News.
По данным телеканала, вместо запланированной встречи состоятся переговоры между старшими должностными лицами из пяти стран. При этом ожидается двусторонняя встреча главы украинского МИДа Андрея Сибиги с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми в Лондоне.
В материале указано, что снижение уровня дипломатии идет вразрез «с усилением давления» президента США Дональда Трампа и его команды на Россию и Украину с целью достичь соглашения о прекращении огня. Мирное предложение США, которое предполагалось обсудить в Лондоне, подразумевает признание Вашингтоном контроля России над Крымом.
22 апреля The New York Times со ссылкой источники писала, что госсекретарь США Марко Рубио не поедет в Лондон для переговоров с Украиной и Евросоюзом. О его решении стало известно после заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев не станет признавать контроль Москвы над Крымом. Госдепартамент отмечал, что на встрече в Лондоне будет присутствовать спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог. The Washington Post сообщала, что Вашингтон может предложить признать Крым российским на переговорах.