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США могут предложить Украине и ЕС признать Крым российским 23 апреля

Ведомости

На переговорах США, Украины и Евросоюза (ЕС), которые пройдут в Лондоне 23 апреля, американская сторона намерена предложить признать Крым российской территорией. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники, знакомые с ходом внутренних обсуждений.

Собеседники газеты рассказали, что в рамках мирного соглашения США также выдвинут предложение о заморозке нынешней линии фронта. 

Ожидается, что представители Франции, Великобритании и Германии будут отстаивать интересы Украины, настаивая, чтобы любая сделка включала гарантии безопасности и программы послевоенного восстановления. Союзники Украины рассчитывают получить поддержку в обмен на территориальные уступки, сообщает WP.

В ходе первого раунда переговоров, который прошел в Париже 17 апреля, США выдвинули предложение признать Крым российской территорией и отменить санкций против РФ в соответствии с будущим соглашением. В обмен на это Москва может прекратить боевые действия, пишут СМИ.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что планирует представить свой мирный план по урегулированию конфликта на Украине в течение трех дней. Источник в администрации президента США рассказал, что план может включать размещение европейских миротворцев на Украине. Также обсуждается возможность создания отдельных миротворческих сил для наблюдения за соблюдением прекращения огня.

The Wall Street Journal сообщала, что США ждут ответа Украины на несколько предложений по условиям возможного «окончания конфликта», среди которых признание Вашингтоном российской юрисдикции над Крымом, отказ Киеву во вступлении в НАТО, а также обозначение нейтральной территории вокруг Запорожской АЭС. Собеседник из госдепа объяснил журналистам WSJ, что это не окончательные или безоговорочные условия и у Киева есть возможность выбора.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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