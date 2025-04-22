США могут предложить Украине и ЕС признать Крым российским 23 апреля

The Wall Street Journal сообщала, что США ждут ответа Украины на несколько предложений по условиям возможного «окончания конфликта», среди которых признание Вашингтоном российской юрисдикции над Крымом, отказ Киеву во вступлении в НАТО, а также обозначение нейтральной территории вокруг Запорожской АЭС. Собеседник из госдепа объяснил журналистам WSJ, что это не окончательные или безоговорочные условия и у Киева есть возможность выбора.