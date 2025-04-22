США могут предложить Украине и ЕС признать Крым российским 23 апреля
На переговорах США, Украины и Евросоюза (ЕС), которые пройдут в Лондоне 23 апреля, американская сторона намерена предложить признать Крым российской территорией. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники, знакомые с ходом внутренних обсуждений.
Собеседники газеты рассказали, что в рамках мирного соглашения США также выдвинут предложение о заморозке нынешней линии фронта.
Ожидается, что представители Франции, Великобритании и Германии будут отстаивать интересы Украины, настаивая, чтобы любая сделка включала гарантии безопасности и программы послевоенного восстановления. Союзники Украины рассчитывают получить поддержку в обмен на территориальные уступки, сообщает WP.
В ходе первого раунда переговоров, который прошел в Париже 17 апреля, США выдвинули предложение признать Крым российской территорией и отменить санкций против РФ в соответствии с будущим соглашением. В обмен на это Москва может прекратить боевые действия, пишут СМИ.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что планирует представить свой мирный план по урегулированию конфликта на Украине в течение трех дней. Источник в администрации президента США рассказал, что план может включать размещение европейских миротворцев на Украине. Также обсуждается возможность создания отдельных миротворческих сил для наблюдения за соблюдением прекращения огня.
The Wall Street Journal сообщала, что США ждут ответа Украины на несколько предложений по условиям возможного «окончания конфликта», среди которых признание Вашингтоном российской юрисдикции над Крымом, отказ Киеву во вступлении в НАТО, а также обозначение нейтральной территории вокруг Запорожской АЭС. Собеседник из госдепа объяснил журналистам WSJ, что это не окончательные или безоговорочные условия и у Киева есть возможность выбора.