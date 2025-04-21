WSJ: США давят на Украину для принятия мирного плана
США оказывают давление на Украину и требуют отреагировать на ряд идей администрации американского президента Дональда Трампа по урегулированию конфликта, включая возможное признание Вашингтоном присоединения Крыма к России в 2014 г. и отказ Киева от членства в НАТО. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Собеседники агентства уточнили, что эти инициативы были изложены в документе, который высокопоставленные представители администрации США представили украинским коллегам и европейским чиновникам. Теперь Вашингтон ждет ответа от Киева. Возможно, он будет дан на встрече официальных лиц США, Украины и Европы в Лондоне в конце текущей недели. Если американская, европейская и украинская позиции совпадут, предложения могут быть переданы России.
Дипломатический натиск США призван подготовить почву для прекращения огня и возможного урегулирования конфликта, отмечает газета.
18 апреля Трамп предупредил, что США прекратят участвовать в мирном процессе по Украине, если какая-либо из сторон конфликта будет затруднять переговоры. В тот же день госсекретарь США Марко Рубио предупредил, что американский глава откажется от дальнейших усилий по урегулированию российско-украинского конфликта и роли посредника между странами, если не появится явных знаков о возможности заключения соглашения. По его словам, Трамп уже вложил в украинскую проблему много времени и сил. Перед Вашингтоном стоят и другие проблемы, которые требуют внимания.
19 апреля президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно продлилось с 18:00 мск того же дня и до 00:00 мск 21 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал зеркально соблюдать режим прекращения огня. Как сообщало Минобороны РФ, все группировки войск в зоне спецоперации строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах. При этом ночью ВСУ предприняли попытки атаковать позиции российских сил, применили беспилотники самолетного типа и обстреляли позиции ВС РФ.