WSJ: США давят на Украину для принятия мирного плана

18 апреля Трамп предупредил, что США прекратят участвовать в мирном процессе по Украине, если какая-либо из сторон конфликта будет затруднять переговоры. В тот же день госсекретарь США Марко Рубио предупредил, что американский глава откажется от дальнейших усилий по урегулированию российско-украинского конфликта и роли посредника между странами, если не появится явных знаков о возможности заключения соглашения. По его словам, Трамп уже вложил в украинскую проблему много времени и сил. Перед Вашингтоном стоят и другие проблемы, которые требуют внимания.