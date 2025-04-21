Газета
Телеграм
/ Политика

WSJ: США давят на Украину для принятия мирного плана

Ведомости

США оказывают давление на Украину и требуют отреагировать на ряд идей администрации американского президента Дональда Трампа по урегулированию конфликта, включая возможное признание Вашингтоном присоединения Крыма к России в 2014 г. и отказ Киева от членства в НАТО. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Собеседники агентства уточнили, что эти инициативы были изложены в документе, который высокопоставленные представители администрации США представили украинским коллегам и европейским чиновникам. Теперь Вашингтон ждет ответа от Киева. Возможно, он будет дан на встрече официальных лиц США, Украины и Европы в Лондоне в конце текущей недели. Если американская, европейская и украинская позиции совпадут, предложения могут быть переданы России.

Дипломатический натиск США призван подготовить почву для прекращения огня и возможного урегулирования конфликта, отмечает газета.

18 апреля Трамп предупредил, что США прекратят участвовать в мирном процессе по Украине, если какая-либо из сторон конфликта будет затруднять переговоры. В тот же день госсекретарь США Марко Рубио предупредил, что американский глава откажется от дальнейших усилий по урегулированию российско-украинского конфликта и роли посредника между странами, если не появится явных знаков о возможности заключения соглашения. По его словам, Трамп уже вложил в украинскую проблему много времени и сил. Перед Вашингтоном стоят и другие проблемы, которые требуют внимания.

19 апреля президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно продлилось с 18:00 мск того же дня и до 00:00 мск 21 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал зеркально соблюдать режим прекращения огня. Как сообщало Минобороны РФ, все группировки войск в зоне спецоперации строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах. При этом ночью ВСУ предприняли попытки атаковать позиции российских сил, применили беспилотники самолетного типа и обстреляли позиции ВС РФ.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных