Как пасхальное перемирие может повлиять на ход украинского конфликта

Пасхальное перемирие последовало за заявлениями госсекретаря США Марко Рубио и президента этой страны Дональда Трампа от 18 апреля о возможном решении Вашингтона отказаться от посредничества в переговорном процессе по Украине в случае отсутствия прогресса на этом направлении. Первый подчеркивал, что Трамп уже потратил «87 дней на самом высшем уровне», пытаясь завершить этот конфликт, и что США приближаются к часу X. «Но мы не собираемся летать по всему миру на бесконечные встречи, если нет прогресса. Если они [Россия и Украина] серьезно настроены на мир, одна сторона или обе, то мы хотим помочь. Если этого не будет, то мы перейдем к другим вопросам, которые так же, если не больше, важны для Соединенных Штатов», – сказал Рубио.