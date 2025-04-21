Как пасхальное перемирие может повлиять на ход украинского конфликта

Как пасхальное перемирие может повлиять на ход украинского конфликтаПолной тишины добиться не удалось, а длительное прекращение огня без условий сложно представить
Президент России Владимир Путин объявил о пасхальном перемирии вечером 19 апреля в ходе встречи с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Валерием Герасимовым. Глава государства подчеркнул, что режим прекращения огня продлится с 18.00 19 апреля по 00.00 21 апреля, в случае если и украинская сторона будет его соблюдать. «Приказываю на этот период остановить все боевые действия. Исходим из того, что украинская сторона последует нашему примеру», – заявил президент. Он подчеркнул, что российские войска должны быть готовыми отражать возможные провокации и нарушения перемирия со стороны противника.
Путин отметил, что пасхальное перемирие покажет, насколько искренней является готовность Киева участвовать в переговорном процессе и соблюдать договоренности. Вечером 20 апреля пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил ТАСС, что президент не давал команды по продлению перемирия.
Первая реакция Украины на российское предложение была весьма противоречивой. Президент Украины Владимир Зеленский сперва, еще до вступления в силу режима прекращения огня, написал в своем Telegram-канале, что на территории его страны звучат звуки воздушной тревоги. Там же он назвал инициативу Москвы попыткой «поиграть с жизнями людей». Этот пост Зеленского несколько иностранных СМИ, включая агентство Bloomberg и газету The Washington Post, расценили как отказ от российского предложения.
Но чуть позже на своей странице в Х (экс-Twitter) министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Россия «в любой момент» может согласиться на предложение о полном прекращении огня сроком на 30 суток. Кроме того, в Telegram-канале МИД Украины цитировались слова Сибиги о готовности «смотреть» именно на действия России.
Вечером 19 апреля уже и Зеленский повторил эту позицию, убеждая в готовности Киева к прекращению огня. «Если полная тишина [на Пасху] действительно воцарится, Украина предлагает продлить ее и по окончании пасхальных суток 20 апреля. Это покажет истинные намерения России», – сказал он.
Но полной тишины достичь так и не удалось. Согласно официальному заявлению в Telegram-канале Минобороны России, которое было опубликовано в полдень 20 апреля, формирования ВСУ в ночное время предприняли попытки атак по позициям российских войск рядом с населенными пунктами Сухая Балка и Богатырь в ДНР, которые были отражены. Помимо этого украинская сторона применила 48 БПЛА самолетного типа, в том числе один – по территории Крыма. Украинские подразделения 444 раза обстреляли из орудий и минометов позиции российских войск, осуществили 900 ударов беспилотными летательными аппаратами квадрокоптерного типа и сбросов различных боеприпасов, в том числе по приграничным районам Брянской, Курской и Белгородской областей – 12 обстрелов, 33 удара БПЛА и семь сбросов боеприпасов. В результате есть погибшие и раненые среди мирного населения, как и повреждения гражданских объектов.
За несколько часов до объявления Путиным пасхального перемирия Украина и Россия произвели очередной обмен пленными. России были возвращены 246 военнослужащих, а Украине – столько же ее солдат. Последний крупный обмен между ними состоялся 19 марта, тогда в Россию вернулись 175 военнослужащих ВС России, а Украине переданы были 175 солдат ВСУ.
Международная реакция на инициативу президента России была сдержанной, а в Белом доме и госдепе и вовсе на момент сдачи материала ее никак не прокомментировали. Как передает агентство Reuters, пресс-секретарь Европейской комиссии по иностранным делам и безопасности Анитта Хиппер заявила о недоверии ЕС инициативам Москвы. «Для начала мы должны увидеть любую реальную приостановку агрессии и очевидные действия для продолжительного прекращения огня», – сказала она (цитата по Reuters). На момент сдачи номера в печать на официальных страницах председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и генсека НАТО Марка Рютте тоже не было публикаций, посвященных пасхальному перемирию.
Пасхальное перемирие последовало за заявлениями госсекретаря США Марко Рубио и президента этой страны Дональда Трампа от 18 апреля о возможном решении Вашингтона отказаться от посредничества в переговорном процессе по Украине в случае отсутствия прогресса на этом направлении. Первый подчеркивал, что Трамп уже потратил «87 дней на самом высшем уровне», пытаясь завершить этот конфликт, и что США приближаются к часу X. «Но мы не собираемся летать по всему миру на бесконечные встречи, если нет прогресса. Если они [Россия и Украина] серьезно настроены на мир, одна сторона или обе, то мы хотим помочь. Если этого не будет, то мы перейдем к другим вопросам, которые так же, если не больше, важны для Соединенных Штатов», – сказал Рубио.
Попытки перемирия
Трамп согласился со своим госсекретарем в тот же день, отвечая на вопросы прессы в Овальном кабинете. «Мы хотим закончить конфликт... Если по какой-то причине одна из двух сторон осложнит ситуацию, то мы просто скажем «вы глупцы, вы ужасные люди» и мы просто откажемся от этой затеи. Марко прав, говоря о том, что мы хотим завершения [конфликта]. <...> Не хочу говорить об этом (о возможности отказаться от посредничества. – «Ведомости»), но мы хотим завершения конфликта... Я хочу видеть энтузиазм».
В тот же день телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил о намерении Трампа провести еще одну встречу между представителями России и спецпосланником Белого дома по ближневосточному урегулированию Стивеном Уиткоффом.
Сам факт пасхального перемирия американский президент вполне может записать себе в политический актив и продать аудитории как собственное достижение, а значит, оно может на время немного усилить его сосредоточенность на Украине, говорит старший научный сотрудник ИСКРАН Павел Кошкин. В понимании Трампа угрозы его администрации выйти из переговорного процесса, судя по всему, частично возымели эффект. Но эксперт подчеркивает, что пока нет определенной реакции или комментариев из Белого дома, что выглядит нетипично. «Возможно, США временно заняли выжидательную позицию, чтобы проверить, насколько стороны конфликта настроены всерьез», – сказал Кошкин.
Администрация Трампа воспримет пасхальное перемирие позитивно и как стремление России к миру, но это вовсе не означает, что теперь стало возможным прекратить огонь на долгое время без определенных условий, сказал замдиректора ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. Эксперт считает, что неоднозначная реакция Зеленского как раз свидетельствует о том, что инициатива России может быть позитивно воспринята в Вашингтоне. «Первоначальная импульсивная реакция Зеленского эволюционировала в течение нескольких часов. Вероятно, он понял, что однозначный отказ мог бы быть его политическим концом, за которым могут последовать ограничения со стороны США в виде приостановки военной помощи», – сказал Суслов.
При этом эксперт усомнился в перспективах продления перемирия. «В настоящее время активно обсуждаются условия длительного перемирия. Уже была встреча в Париже, а на неделе будут новые переговоры в Лондоне между американцами, европейцами и украинцами, а также Уиткофф недавно лично говорил с Путиным. Все это говорит о том, что стороны понимают невозможность длинного перемирия без каких-либо условий», – сказал эксперт. При этом Суслов подчеркнул, что полностью исключать попыток Трампа продлить перемирие нельзя.
Эксперт из НИУ ВШЭ также подчеркивает, что сложившаяся с пасхальным перемирием ситуация, скорее всего, усилила позицию лично Уиткоффа, но принципиального изменения в балансе сил между проукраинской и антиукраинской партиями в Белом доме пока не произошло.