«Отбой ракетной опасности»: Курск встретил Пасху без сигналов воздушной тревоги

Один из мужчин, около 60 лет, сам из Суджи, временно живущий в гостинице «Курск», рассказывает, что рад бы вернуться домой, да в его городе сейчас «дроней как грачей»: «Вот один наш сел на машину, получил пропуск – поехал. Машину сожгли дроном, сам в реанимации». Поэтому до сих пор живет в гостинице, а «цены на аренду бешеные – 35 000 руб. за квартиру». Рассуждает он и о перспективах перемирия: «Люди и по ту сторону, и их жалко тоже. Хотя если все кончится, к ним уже не съездишь через границу, как раньше. Хотелось бы, чтобы кончилось. Все пораздолбали».