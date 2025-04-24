Песков: на переговорах в Лондоне возникли проблемы со сближением позиций сторон

23 апреля госсекретарь США Марко Рубио отказался ехать на встречу по Украине в Лондоне. О его решении стало известно после слов президента Украины Владимира Зеленского, что Киев не намерен признавать контроль Москвы над Крымом. Ведущие дипломаты Великобритании, США, Франции, Германии и Украины отложили встречу. Вместо этого состоялись переговоры между старшими должностными лицами из пяти стран.