Песков: на переговорах в Лондоне возникли проблемы со сближением позиций сторон
Проблемы со сближением сторон изменили планы переговоров по украинскому вопросу в Лондоне. Кремль в свою очередь ведет диалог по урегулированию конфликта по разным каналам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это другой угол процесса», – пояснил Песков.
23 апреля госсекретарь США Марко Рубио отказался ехать на встречу по Украине в Лондоне. О его решении стало известно после слов президента Украины Владимира Зеленского, что Киев не намерен признавать контроль Москвы над Крымом. Ведущие дипломаты Великобритании, США, Франции, Германии и Украины отложили встречу. Вместо этого состоялись переговоры между старшими должностными лицами из пяти стран.
В тот же день глава офиса Зеленского Андрей Ермак сообщил, что переговоры прошли без представителей Вашингтона. При этом делегация республики встретилась со спецпредставителем президента США Китом Келлогом в Лондоне.