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Песков: на переговорах в Лондоне возникли проблемы со сближением позиций сторон

Ведомости

Проблемы со сближением сторон изменили планы переговоров по украинскому вопросу в Лондоне. Кремль в свою очередь ведет диалог по урегулированию конфликта по разным каналам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это другой угол процесса», – пояснил Песков.

23 апреля госсекретарь США Марко Рубио отказался ехать на встречу по Украине в Лондоне. О его решении стало известно после слов президента Украины Владимира Зеленского, что Киев не намерен признавать контроль Москвы над Крымом. Ведущие дипломаты Великобритании, США, Франции, Германии и Украины отложили встречу. Вместо этого состоялись переговоры между старшими должностными лицами из пяти стран.

В тот же день глава офиса Зеленского Андрей Ермак сообщил, что переговоры прошли без представителей Вашингтона. При этом делегация республики встретилась со спецпредставителем президента США Китом Келлогом в Лондоне.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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