Встреча в Лондоне по вопросу Украины прошла без представителей США
Переговоры в Лондоне по вопросу урегулирования ситуации на Украине прошли без представителей Вашингтона. Это следует из отчета главы офиса украинского президента Андрея Ермака, опубликованного в его Telegram-канале.
В числе участников встречи он не упомянул спецпредставителя США по Украине Кита Келлога, чье присутствие ожидалось на переговорах. При этом он добавил, что украинская сторона предана мирным усилиям главы США Дональда Трампа.
Ожидалось, что встреча станет продолжением диалога, начатого на прошлой неделе в Париже. Келлог должен был представлять американскую позицию по вопросу мирного урегулирования украинского конфликта.
За день до назначенных переговоров госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не будет присутствовать на встрече. О его решении стало известно после заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев не станет признавать контроль Москвы над Крымом.
Позже ведущие дипломаты Великобритании, США, Франции, Германии и Украины отложили переговоры. Вместо запланированной встречи состоялись переговоры между старшими должностными лицами из пяти стран. При этом ожидается двусторонняя встреча главы украинского МИДа Андрея Сибиги с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми в Лондоне.