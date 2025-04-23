Axios: Киев хочет обсудить в Лондоне 30-дневное перемирие, а не план Трампа

Предложение Трампа, отмечает Axios, содержит несколько ключевых моментов, касающихся как России, так и Украины. Для России план включает «де-юре» признание со стороны США контроля над Крымом, а также «де-факто» признание ее присутствия на части территорий Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, Украина обязуется отказаться от стремления стать членом НАТО, хотя сохраняет возможность интеграции с Европейским союзом. Важным аспектом для России является отмена американских санкций, введенных с 2014 г., а также перспектива расширения экономического сотрудничества с США, особенно в энергетике и промышленности.