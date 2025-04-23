Axios: Киев хочет обсудить в Лондоне 30-дневное перемирие, а не план Трампа
Украинская делегация на переговорах в Лондоне намерена сосредоточиться на обсуждении 30-дневного прекращения огня, а не на мирном плане президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источник в администрации США.
По данным издания, за последние сутки Киев выразил готовность рассмотреть временное перемирие на встрече, запланированной на 23 апреля.
Предложение Трампа, отмечает Axios, содержит несколько ключевых моментов, касающихся как России, так и Украины. Для России план включает «де-юре» признание со стороны США контроля над Крымом, а также «де-факто» признание ее присутствия на части территорий Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, Украина обязуется отказаться от стремления стать членом НАТО, хотя сохраняет возможность интеграции с Европейским союзом. Важным аспектом для России является отмена американских санкций, введенных с 2014 г., а также перспектива расширения экономического сотрудничества с США, особенно в энергетике и промышленности.
Украина же получает гарантии безопасности, которые будут обеспечиваться группой европейских государств и, возможно, другими странами-единомышленниками. Однако в документе, обращает внимание издание, не уточняется, как именно будет организован этот механизм. Участие США в нем прямо не предусмотрено. Также Киеву возвращается часть Харьковской области. Предусматривается беспрепятственное использование реки Днепр, которая проходит вдоль линии соприкосновения. Украина может рассчитывать на компенсации и помощь в восстановлении разрушенных территорий, но источник финансирования этих средств остается неопределенным.
Отдельные пункты плана касаются Запорожской атомной электростанции. Станция формально останется украинской, но ее управление перейдет под контроль США. Электроэнергия с АЭС будет поставляться как Украине, так и России. Помимо этого в рамках соглашения между США и Украиной планируется заключение сделки по добыче полезных ископаемых.
Переговоры в Лондоне станут продолжением диалога, начатого на прошлой неделе в Париже. Украинскую позицию представят участники делегации Киева, а США – спецпосланник по Украине Кит Келлог. Госсекретарь Марко Рубио, как сообщается, не примет участия во встрече.
До этого The New York Times писала, что решение Рубио пропустить переговоры связано с заявлениями президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев не намерен признавать контроль Москвы над Крымом. Однако пресс-секретарь Белого дома Тэмми Брюс заявила, что изменение планов Рубио связано исключительно с логистическими сложностями в его расписании, а не с политическими мотивами.